Гепатит, туберкулез и проблемы со зрением все чаще находят у солдат ВСУ
2026-03-10T21:15:00+03:00
2026-03-10T21:15:00+03:00
2026-03-10T21:24:00+03:00
Гепатит, туберкулез и проблемы со зрением все чаще находят у солдат ВСУ
ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. Среди попадающих в плен украинских военнослужащих всё чаще встречаются люди с тяжёлыми заболеваниями, в том числе с туберкулёзом, гепатитом и серьёзными проблемами со зрением, рассказал РИА Новости российский боец с позывным "Лис".
По словам стрелка 177-го гвардейского полка морской пехоты, действующего в интересах группировки войск "Центр", с позывным "Лис", подобные случаи фиксируются регулярно после боевых действий и зачисток позиций противника.
"Иногда в плен попадаются люди с очень плохим зрением - настолько, что они даже не могут нормально пользоваться прицелами. Были случаи, когда у пленных выявляли гепатит и туберкулёз. Нередко именно таких людей призывают в ряды ВСУ
", - рассказал морской пехотинец.