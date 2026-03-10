Рейтинг@Mail.ru
Гепатит, туберкулез и проблемы со зрением все чаще находят у солдат ВСУ - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:15 10.03.2026 (обновлено: 21:24 10.03.2026)
https://ria.ru/20260310/vsu-2079801873.html
Гепатит, туберкулез и проблемы со зрением все чаще находят у солдат ВСУ
Гепатит, туберкулез и проблемы со зрением все чаще находят у солдат ВСУ - РИА Новости, 10.03.2026
Гепатит, туберкулез и проблемы со зрением все чаще находят у солдат ВСУ
Среди попадающих в плен украинских военнослужащих всё чаще встречаются люди с тяжёлыми заболеваниями, в том числе с туберкулёзом, гепатитом и серьёзными... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T21:15:00+03:00
2026-03-10T21:24:00+03:00
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0a/1843859730_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e9b18e29d031f01c21cc1c8dce03628f.jpg
https://ria.ru/20260310/vsu-2079795226.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0a/1843859730_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_47f22749516a460e7ad9f51b232f0fde.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, в мире
Вооруженные силы Украины, В мире
Гепатит, туберкулез и проблемы со зрением все чаще находят у солдат ВСУ

РИА Новости: у сдавшихся плен солдат ВСУ все чаще находят гепатит и туберкулез

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкФорма украинского военного
Форма украинского военного - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Форма украинского военного. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. Среди попадающих в плен украинских военнослужащих всё чаще встречаются люди с тяжёлыми заболеваниями, в том числе с туберкулёзом, гепатитом и серьёзными проблемами со зрением, рассказал РИА Новости российский боец с позывным "Лис".
По словам стрелка 177-го гвардейского полка морской пехоты, действующего в интересах группировки войск "Центр", с позывным "Лис", подобные случаи фиксируются регулярно после боевых действий и зачисток позиций противника.
"Иногда в плен попадаются люди с очень плохим зрением - настолько, что они даже не могут нормально пользоваться прицелами. Были случаи, когда у пленных выявляли гепатит и туберкулёз. Нередко именно таких людей призывают в ряды ВСУ", - рассказал морской пехотинец.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Переводы между подразделениями ВСУ возможны только через дезертирство
Вчера, 20:26
 
Вооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала