Гепатит, туберкулез и проблемы со зрением все чаще находят у солдат ВСУ

ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. Среди попадающих в плен украинских военнослужащих всё чаще встречаются люди с тяжёлыми заболеваниями, в том числе с туберкулёзом, гепатитом и серьёзными проблемами со зрением, рассказал РИА Новости российский боец с позывным "Лис".