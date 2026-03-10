Рейтинг@Mail.ru
В Брянске ликвидируют последствия ракетного удара ВСУ
Специальная военная операция на Украине
 
19:10 10.03.2026
В Брянске ликвидируют последствия ракетного удара ВСУ
В Брянске ликвидируют последствия ракетного удара ВСУ - РИА Новости, 10.03.2026
В Брянске ликвидируют последствия ракетного удара ВСУ
Принимаются первоочередные меры по локализации и ликвидации последствий ракетного удара по Брянску, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. РИА Новости, 10.03.2026
В Брянске ликвидируют последствия ракетного удара ВСУ

Богомаз: принимаются меры по ликвидации последствий ракетного удара по Брянску

БЕЛГОРОД, 10 мар - РИА Новости. Принимаются первоочередные меры по локализации и ликвидации последствий ракетного удара по Брянску, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Как информировал глава региона, по городу Брянску ВСУ нанесли ракетный удар.
"Принимаются первоочередные меры по локализации и ликвидации последствий этого бесчеловечного террористического акта", - написал Богомаз в своем Telegram-канале.
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
ВСУ нанесли ракетный удар по Брянску, есть погибшие
