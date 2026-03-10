https://ria.ru/20260310/udar-2079783437.html
В Брянске ликвидируют последствия ракетного удара ВСУ
В Брянске ликвидируют последствия ракетного удара ВСУ - РИА Новости, 10.03.2026
В Брянске ликвидируют последствия ракетного удара ВСУ
Принимаются первоочередные меры по локализации и ликвидации последствий ракетного удара по Брянску, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. РИА Новости, 10.03.2026
специальная военная операция на украине
происшествия
брянск
брянская область
александр богомаз
вооруженные силы украины
брянск
брянская область
В Брянске ликвидируют последствия ракетного удара ВСУ
Богомаз: принимаются меры по ликвидации последствий ракетного удара по Брянску