Рейтинг@Mail.ru
Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон раскрыл разницу между Россией и Америкой - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:20 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/tsru-2079668512.html
Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон раскрыл разницу между Россией и Америкой
Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон раскрыл разницу между Россией и Америкой - РИА Новости, 10.03.2026
Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон раскрыл разницу между Россией и Америкой
Его называют человеком, который осмелился сказать правду о провалах американской разведки и внешней политики. РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T18:20:00+03:00
2026-03-10T18:20:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150858/28/1508582857_0:12:4144:2343_1920x0_80_0_0_dfd741d8ab97de98e6c3465baff6efdb.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150858/28/1508582857_421:0:3740:2489_1920x0_80_0_0_8eb1bc33a382e54450e4e9352430518b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон раскрыл разницу между Россией и Америкой

© Depositphotos.com / michaklootwijkЛоготип ЦРУ на клавиатуре
Логотип ЦРУ на клавиатуре - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© Depositphotos.com / michaklootwijk
Логотип ЦРУ на клавиатуре
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Его называют человеком, который осмелился сказать правду о провалах американской разведки и внешней политики.
Кто же такой Ларри Джонсон — предатель, пророк или один из немногих, кто рассказал о закате американской империи?

От Миннесоты до ЦРУ

Ларри Джонсон родился в 1952 году. Получил степень бакалавра по американским исследованиям в Университете Миннесоты, в 1979-м переехал в Вашингтон для продолжения учебы в частном американском университете.
С 1983 по 1985 год работал в Латинской Америке по программам развития сообществ. В 1985-м благодаря рекомендательному письму от сенатора-республиканца Оррина Хэтча поступил на службу в ЦРУ.
Прошел годовую программу подготовки, командировку в Афганистан, был направлен в аналитическое управление — Латиноамериканский отдел, специализировался на Центральной Америке и Карибском бассейне.
За четыре года работы в ЦРУ дважды получал награды за выдающиеся достижения и был повышен до старшего регионального аналитика по Центральной Америке. В октябре 1989-го ушел из агентства и перешел в Госдепартамент — в Управление по борьбе с терроризмом, где проработал до 1993 года в должности заместителя директора.
© AP Photo / Kevin WolfЦентральное разведывательное управление
Центральное разведывательное управление - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© AP Photo / Kevin Wolf
Центральное разведывательное управление
Среди его заслуг — участие в расследовании теракта на борту Pan Am 103, организация программы международных наград за информацию о террористах, управление кризисными операциями по всему миру.

Обучение спецназа

С 1993-го работает в частном секторе — является сооснователем и генеральным директором консалтинговой компании BERG Associates, специализирующейся на антитеррористической безопасности, авиационной безопасности и управлении рисками. На протяжении 24 лет предоставлял тренинги для подразделений специальных операций американских Вооруженных сил.
Джонсон также является одним из основателей Veteran Intelligence Professionals for Sanity (VIPS) — группы бывших сотрудников американских спецслужб, критикующих политизацию разведданных. Регулярно выступает в качестве аналитика новостей на CNN, CBS, BBC и других крупных телеканалах.

Семь поездок в Россию

Ларри Джонсон — один из немногих американских экспертов с разведывательным прошлым, который открыто высказывается в поддержку России. Его позиция основана не на теоретических выкладках, а на личном опыте. С 2023 года он совершил семь поездок в Россию, включая встречи с высокопоставленными представителями российского правительства.
В декабре 2025-го в подкасте Shaun Newman Podcast Джонсон заявил, что современная Россия — "безопасная, чистая, христианская, ориентированная на семью и гораздо более свободная, чем Великобритания или США".
В интервью от марта 2025 года Джонсон не просто сравнил Лаврова с австрийским дипломатом, а заявил, что министр иностранных дел России превзошел его: "Говорят, что вы Меттерних современной эры, но я думаю, что это неправильно. Им следовало бы сказать, что Меттерних был Лавровым своей эпохи".

Два вывода после Москвы

Джонсон уехал из Москвы с двумя четкими инсайтами. Во-первых, связь Москвы и Пекина остается прочной, а попытки Вашингтона расколоть этот союз бесперспективны. Во-вторых, у США "есть только один выбор — прислушаться к тому, что говорят русские".
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкоридже, Аляска
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкоридже, Аляска - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкоридже, Аляска
Ларри признался, что его озадачивает позиция администрации Трампа, рассчитывающей на уступки Москвы на переговорах. "Я просто слушаю, что они говорят, и понимаю, что они не врут — в отличие от некоторых наших американских политиков, которые готовы сказать что угодно, например, "Мы не обсуждали планы войны" или подобную чепуху", — отметил эксперт.

Им лгут

В начале марта этого года Ларри заявил, что американская разведывательная система дезинформирует собственное руководство о конфликте с Россией: "Они привыкли к той лжи, которую им говорят. Наша система по спецслужбам полностью разнесена в клочья".
Он ссылался на материалы журналиста Сеймура Херша, в которых утверждалось, что администрации дают неверную информацию.
Среди тезисов, которые Джонсон называет недостоверными:
  • утверждения о "крахе" российской экономики;
  • заявления о критических потерях;
  • истории о разрушенной инфраструктуре и коммуникациях.
Он подчеркивал: главное — если руководство принимает решения на основе искаженной информации, последствия могут быть стратегическими.
Джонсон также критикует роль США в мировых конфликтах. Он заявил: Соединенные Штаты превратились в "империалистического хулигана", искусственно раздувая угрозы со стороны России и Китая для оправдания триллионных военных расходов.
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала