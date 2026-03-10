МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Его называют человеком, который осмелился сказать правду о провалах американской разведки и внешней политики.

Кто же такой Ларри Джонсон — предатель, пророк или один из немногих, кто рассказал о закате американской империи?

От Миннесоты до ЦРУ

Ларри Джонсон родился в 1952 году. Получил степень бакалавра по американским исследованиям в Университете Миннесоты, в 1979-м переехал в Вашингтон для продолжения учебы в частном американском университете.

С 1983 по 1985 год работал в Латинской Америке по программам развития сообществ. В 1985-м благодаря рекомендательному письму от сенатора-республиканца Оррина Хэтча поступил на службу в ЦРУ.

Прошел годовую программу подготовки, командировку в Афганистан, был направлен в аналитическое управление — Латиноамериканский отдел, специализировался на Центральной Америке и Карибском бассейне.

За четыре года работы в ЦРУ дважды получал награды за выдающиеся достижения и был повышен до старшего регионального аналитика по Центральной Америке. В октябре 1989-го ушел из агентства и перешел в Госдепартамент — в Управление по борьбе с терроризмом, где проработал до 1993 года в должности заместителя директора.

Среди его заслуг — участие в расследовании теракта на борту Pan Am 103, организация программы международных наград за информацию о террористах, управление кризисными операциями по всему миру.

Обучение спецназа

С 1993-го работает в частном секторе — является сооснователем и генеральным директором консалтинговой компании BERG Associates, специализирующейся на антитеррористической безопасности, авиационной безопасности и управлении рисками. На протяжении 24 лет предоставлял тренинги для подразделений специальных операций американских Вооруженных сил.

Джонсон также является одним из основателей Veteran Intelligence Professionals for Sanity (VIPS) — группы бывших сотрудников американских спецслужб, критикующих политизацию разведданных. Регулярно выступает в качестве аналитика новостей на CNN, CBS, BBC и других крупных телеканалах.

Семь поездок в Россию

Ларри Джонсон — один из немногих американских экспертов с разведывательным прошлым, который открыто высказывается в поддержку России. Его позиция основана не на теоретических выкладках, а на личном опыте. С 2023 года он совершил семь поездок в Россию, включая встречи с высокопоставленными представителями российского правительства.

В декабре 2025-го в подкасте Shaun Newman Podcast Джонсон заявил , что современная Россия — "безопасная, чистая, христианская, ориентированная на семью и гораздо более свободная, чем Великобритания или США".

В интервью от марта 2025 года Джонсон не просто сравнил Лаврова с австрийским дипломатом, а заявил, что министр иностранных дел России превзошел его: "Говорят, что вы Меттерних современной эры, но я думаю, что это неправильно. Им следовало бы сказать, что Меттерних был Лавровым своей эпохи".

Два вывода после Москвы

Джонсон уехал из Москвы с двумя четкими инсайтами . Во-первых, связь Москвы и Пекина остается прочной, а попытки Вашингтона расколоть этот союз бесперспективны. Во-вторых, у США "есть только один выбор — прислушаться к тому, что говорят русские".

Ларри признался, что его озадачивает позиция администрации Трампа, рассчитывающей на уступки Москвы на переговорах. "Я просто слушаю, что они говорят, и понимаю, что они не врут — в отличие от некоторых наших американских политиков, которые готовы сказать что угодно, например, "Мы не обсуждали планы войны" или подобную чепуху", — отметил эксперт.

Им лгут

В начале марта этого года Ларри заявил , что американская разведывательная система дезинформирует собственное руководство о конфликте с Россией: "Они привыкли к той лжи, которую им говорят. Наша система по спецслужбам полностью разнесена в клочья".

Он ссылался на материалы журналиста Сеймура Херша, в которых утверждалось, что администрации дают неверную информацию.

Среди тезисов, которые Джонсон называет недостоверными:

утверждения о "крахе" российской экономики;

заявления о критических потерях;

истории о разрушенной инфраструктуре и коммуникациях.

Он подчеркивал: главное — если руководство принимает решения на основе искаженной информации, последствия могут быть стратегическими.