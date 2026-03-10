Рейтинг@Mail.ru
ЦАХАЛ заявила, что зафиксировала пуск ракет из Ирана - РИА Новости, 10.03.2026
15:25 10.03.2026 (обновлено: 15:28 10.03.2026)
ЦАХАЛ заявила, что зафиксировала пуск ракет из Ирана
Израиль зафиксировал очередной пуск ракет из Ирана, системы ПВО ведут их перехват, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 10.03.2026
военная операция сша и израиля против ирана
израиль
иран
в мире
армия обороны израиля (цахал)
военная операция сша и израиля против ирана, израиль, иран, в мире, армия обороны израиля (цахал)
Военная операция США и Израиля против Ирана, Израиль, Иран, В мире, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
© AP Photo / Ariel SchalitРабота израильской системы ПВО
Работа израильской системы ПВО - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© AP Photo / Ariel Schalit
Работа израильской системы ПВО. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Израиль зафиксировал очередной пуск ракет из Ирана, системы ПВО ведут их перехват, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Некоторое время назад Армия обороны Израиля зафиксировала ракеты, запущенные из Ирана в направлении территории Государства Израиль. Системы (противовоздушной - ред.) обороны задействованы для перехвата угрозы", - говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram-канале.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным иранских властей, уже более 1,3 тысячи человек.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
В США признали, что операция против Ирана будет сопряжена с трудностями
