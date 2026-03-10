https://ria.ru/20260310/tsakhal-2079713793.html
ЦАХАЛ заявила, что зафиксировала пуск ракет из Ирана
ЦАХАЛ заявила, что зафиксировала пуск ракет из Ирана - РИА Новости, 10.03.2026
ЦАХАЛ заявила, что зафиксировала пуск ракет из Ирана
Израиль зафиксировал очередной пуск ракет из Ирана, системы ПВО ведут их перехват, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T15:25:00+03:00
2026-03-10T15:25:00+03:00
2026-03-10T15:28:00+03:00
военная операция сша и израиля против ирана
израиль
иран
в мире
армия обороны израиля (цахал)
израиль
иран
Новости
