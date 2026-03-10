Киев за день восстановит работу "Дружбы" при победе Орбана, заявил Сийярто

БУДАПЕШТ, 10 мар - РИА Новости. Если на парламентских выборах в Венгрии победит партия венгерского премьер-министра Виктора Орбана, Украине придется пойти на компромисс и она в течение дня сумеет перезапустить транзит российской нефти по "Дружбе", чтобы Будапешт одобрил выдачу ей кредита ЕС на 90 миллиардов евро, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Венгрия 18 февраля остановила поставки дизеля Украине , а 20 февраля заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ . По словам Сийярто , это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.

"Если результаты выборов будут такими, на какие мы надеемся, то 13 апреля станет ясно, что уровень инженерных знаний на Украине настолько высок, что они за день найдут решение, как сделать этот трубопровод работоспособным. Им придется пойти на компромисс с нами, если им придется жить с нами еще четыре года, и от нас будет зависеть, пройдет ли военный кредит ЕС ", - сказал Сийярто, выступая в Кечкемете.

По его словам, Киев "изо всех сил пытается предотвратить неблагоприятный для него исход выборов".

Сийярто напомнил о задержании перевозимых через Венгрию миллионов евро и долларов наличными и назвал это "подозрительным", предположив, что деньги были связаны с венгерской оппозиционной партией "Тиса", которая и ранее была замечена в связях с украинскими властями.

Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии заявило 6 марта, что задержало по подозрению в отмывании денег семь граждан Украины, включая бывшего генерала украинских спецслужб, отвечавшего за перевозку из Австрии на Украину 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девяти килограммов золота. Венгерский премьер Орбан сообщил, что Венгрия решит судьбу конфискованных у украинцев денег, когда поймет, чьи они, а пока оставит их у себя. Он также предположил, что перевозимые деньги использовались для финансирования венгерской оппозиции.