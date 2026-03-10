https://ria.ru/20260310/rozhkov-2079757955.html
Рожков: после возвращения гимна россияне чувствуют больше ответственности
Рожков: после возвращения гимна россияне чувствуют больше ответственности - РИА Новости Спорт, 10.03.2026
Рожков: после возвращения гимна россияне чувствуют больше ответственности
Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заявил, что видя с каким ажиотажем обсуждаются успехи российских паралимпийцев на Играх в Италии, они... РИА Новости Спорт, 10.03.2026
2026-03-10T17:19:00+03:00
2026-03-10T17:19:00+03:00
2026-03-10T17:54:00+03:00
спорт
италия
россия
владимир путин
паралимпийский комитет россии (пкр)
паралимпийские игры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776411244_0:317:2335:1630_1920x0_80_0_0_e4c1b6bd50704ceef4afedf910160e72.jpg
https://ria.ru/20260309/voronchikhina-2079531681.html
италия
россия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776411244_0:0:2173:1630_1920x0_80_0_0_40c4b1097e16083c4a5da0e5eff68176.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, италия, россия, владимир путин, паралимпийский комитет россии (пкр), паралимпийские игры
Спорт, Италия, Россия, Владимир Путин, Паралимпийский комитет России (ПКР), Паралимпийские игры
Рожков: после возвращения гимна россияне чувствуют больше ответственности
Рожков: видя ажиотаж вокруг побед на Паралимпиаде, чувствуем ответственность