Рожков: после возвращения гимна россияне чувствуют больше ответственности
17:19 10.03.2026 (обновлено: 17:54 10.03.2026)
Рожков: после возвращения гимна россияне чувствуют больше ответственности
Рожков: после возвращения гимна россияне чувствуют больше ответственности - РИА Новости Спорт, 10.03.2026
Рожков: после возвращения гимна россияне чувствуют больше ответственности
Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заявил, что видя с каким ажиотажем обсуждаются успехи российских паралимпийцев на Играх в Италии, они... РИА Новости Спорт, 10.03.2026
2026-03-10T17:19:00+03:00
2026-03-10T17:54:00+03:00
спорт
италия
россия
владимир путин
паралимпийский комитет россии (пкр)
паралимпийские игры
РИА Новости Спорт
Новости
спорт, италия, россия, владимир путин, паралимпийский комитет россии (пкр), паралимпийские игры
Спорт, Италия, Россия, Владимир Путин, Паралимпийский комитет России (ПКР), Паралимпийские игры
Рожков: после возвращения гимна россияне чувствуют больше ответственности

Рожков: видя ажиотаж вокруг побед на Паралимпиаде, чувствуем ответственность

ВАЛЬ-ДИ-ФЬЕММЕ, 10 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заявил, что видя с каким ажиотажем обсуждаются успехи российских паралимпийцев на Играх в Италии, они чувствуют еще больше ответственности.
Во вторник Анастасия Багиян, выступающая в классе NS1 (спортсмены с нарушением зрения), выиграла спринтерскую гонку классическим стилем. Для России это второе золото Паралимпиады в Италии. В понедельник горнолыжница Варвара Ворончихина одержала победу в супергиганте.
«
"Мы это видели, это радует. Еще больше чувствуем ответственность. То, что мы делаем, не только для продвижения паралимпийского спорта и спорта в целом в стране. Большую роль играет политика, которую проводит наш президент Владимир Путин", - сказал Рожков журналистам, отвечая на вопрос о том, видели ли в команде, с каким ажиотажем среди россиян обсуждаются достижения российских паралимпийцев в Италии.
Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) полностью восстановил в правах ПКР.
Паралимпиада-2026. Горные лыжи. Супергигант. Церемония награждения - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
В 2022-м ее выгнали: кто принес России первое золото Паралимпиады
9 марта, 16:36
 
СпортИталияРоссияВладимир ПутинПаралимпийский комитет России (ПКР)Паралимпийские игры
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
