Пушилин назвал ситуацию с водоснабжением в ДНР непростой
15:23 10.03.2026 (обновлено: 16:21 10.03.2026)
Пушилин назвал ситуацию с водоснабжением в ДНР непростой
Ситуация с водоснабжением в ДНР непростая, внимание сконцентрировано на снижении водопотерь, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 10.03.2026
Пушилин назвал ситуацию с водоснабжением в ДНР непростой

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Ситуация с водоснабжением в ДНР непростая, внимание сконцентрировано на снижении водопотерь, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Мы сконцентрировались на том, чтобы стабилизировать ситуацию (с водоснабжением, - ред.), потому что она сложная, непростая ... Безусловно сконцентрировали свое внимание на снижении водопотерь", - доложил Пушилин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Глава ДНР добавил, что большие перерывы в работе сетей водоснабжения приводят к тому, что они изнашиваются еще быстрее. Пушилин отметил, что большая часть из аварийных бригад, привлеченных на восстановительные работы, прибыла из российских регионов-шефов.
Под контролем Киева находится около 17 процентов территории ДНР — Пушилин - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Путин обсудил с Пушилиным освобождение ДНР
Донецкая Народная РеспубликаРоссияДенис ПушилинВладимир Путин
 
 
Заголовок открываемого материала