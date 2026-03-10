https://ria.ru/20260310/pushilin-2079713398.html
Пушилин назвал ситуацию с водоснабжением в ДНР непростой
Пушилин назвал ситуацию с водоснабжением в ДНР непростой
Ситуация с водоснабжением в ДНР непростая, внимание сконцентрировано на снижении водопотерь, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 10.03.2026
