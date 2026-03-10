"Мир не перевернулся": Журова высказалась о победах россиян на Паралимпиаде

МОСКВА, 10 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Россияне завоевывают золотые медали на Паралимпийских играх в Италии и опровергают предостережения о возможных проблемах из-за их участия в соревнованиях, заявила РИА Новости олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы РФ Светлана Журова.