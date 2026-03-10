"Мир не перевернулся": Журова высказалась о победах россиян на Паралимпиаде

МОСКВА, 10 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Россияне завоевывают золотые медали на Паралимпийских играх в Италии и опровергают предостережения о возможных проблемах из-за их участия в соревнованиях, заявила РИА Новости олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы РФ Светлана Журова.
Лыжница Анастасия Багиян с ведущим Сергеем Синякиным во вторник победила в спринтерской гонке классическим стилем (класс NS1). Спортсменка принесла сборной России вторую золотую медаль. Накануне горнолыжница Варвара Ворончихина одержала победу в супергиганте. Всего в активе сборной России четыре награды: две золотые и две бронзовые.
"Ребята сегодня выступили просто прекрасно. Хорошо, что наших спортсменов в последний момент допустили к участию в Паралимпийских играх. Наши ребята завоевывают золотые медали, и для них это очень значимо. Думаю, что новые победы у них впереди. Жаль, что к Паралимпиаде допустили не всех наших атлетов, которые могли бы составить серьезную конкуренцию всем в мире", - сказала Журова.
"Видите, наши ребята побеждают на Паралимпийских играх, и ничего же не случилось, мир от этого почему-то не перевернулся. А ведь Украина и ряд других стран предрекали это и таким образом пытались подговорить другие государства, чтобы не допускать наших атлетов. Надеюсь, что это даст повод и нашим олимпийцам в будущем участвовать в соревнованиях и с флагом, и с гимном", - добавила собеседница агентства.
Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходят с 6 по 15 марта. В них принимают участие шесть россиян.