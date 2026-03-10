Рейтинг@Mail.ru
"Мир не перевернулся": Журова высказалась о победах россиян на Паралимпиаде - РИА Новости Спорт, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:08 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/paralimpiada-2079753761.html
"Мир не перевернулся": Журова высказалась о победах россиян на Паралимпиаде
"Мир не перевернулся": Журова высказалась о победах россиян на Паралимпиаде - РИА Новости Спорт, 10.03.2026
"Мир не перевернулся": Журова высказалась о победах россиян на Паралимпиаде
Россияне завоевывают золотые медали на Паралимпийских играх в Италии и опровергают предостережения о возможных проблемах из-за их участия в соревнованиях,... РИА Новости Спорт, 10.03.2026
2026-03-10T17:08:00+03:00
2026-03-10T17:08:00+03:00
спорт
россия
италия
украина
светлана журова
госдума рф
паралимпийские игры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/92372/40/923724085_0:244:2730:1780_1920x0_80_0_0_a8da6e1798959ae649759b391f4a60b2.jpg
https://ria.ru/20260309/voronchikhina-2079531681.html
россия
италия
украина
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/92372/40/923724085_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_962e64418a340d7a6dee0e347e4aac40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, италия, украина, светлана журова, госдума рф, паралимпийские игры
Спорт, Россия, Италия, Украина, Светлана Журова, Госдума РФ, Паралимпийские игры
"Мир не перевернулся": Журова высказалась о победах россиян на Паралимпиаде

Журова: россияне побеждают на Паралимпиаде, и мир от этого не перевернулся

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкСветлана Журова
Светлана Журова - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
Светлана Журова. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 10 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Россияне завоевывают золотые медали на Паралимпийских играх в Италии и опровергают предостережения о возможных проблемах из-за их участия в соревнованиях, заявила РИА Новости олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы РФ Светлана Журова.
Лыжница Анастасия Багиян с ведущим Сергеем Синякиным во вторник победила в спринтерской гонке классическим стилем (класс NS1). Спортсменка принесла сборной России вторую золотую медаль. Накануне горнолыжница Варвара Ворончихина одержала победу в супергиганте. Всего в активе сборной России четыре награды: две золотые и две бронзовые.
"Ребята сегодня выступили просто прекрасно. Хорошо, что наших спортсменов в последний момент допустили к участию в Паралимпийских играх. Наши ребята завоевывают золотые медали, и для них это очень значимо. Думаю, что новые победы у них впереди. Жаль, что к Паралимпиаде допустили не всех наших атлетов, которые могли бы составить серьезную конкуренцию всем в мире", - сказала Журова.
"Видите, наши ребята побеждают на Паралимпийских играх, и ничего же не случилось, мир от этого почему-то не перевернулся. А ведь Украина и ряд других стран предрекали это и таким образом пытались подговорить другие государства, чтобы не допускать наших атлетов. Надеюсь, что это даст повод и нашим олимпийцам в будущем участвовать в соревнованиях и с флагом, и с гимном", - добавила собеседница агентства.
Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходят с 6 по 15 марта. В них принимают участие шесть россиян.
Паралимпиада-2026. Горные лыжи. Супергигант. Церемония награждения - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
В 2022-м ее выгнали: кто принес России первое золото Паралимпиады
9 марта, 16:36
 
СпортРоссияИталияУкраинаСветлана ЖуроваГосдума РФПаралимпийские игры
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Барыс
    0
    3
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Нефтехимик
    Трактор
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Сочи
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Спартак Москва
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Галатасарай
    Ливерпуль
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ньюкасл
    Барселона
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Тоттенхэм
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Бавария
    1
    6
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала