Свищев заявил, что гордится победами россиян на Паралимпиаде

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев заявил РИА Новости, что вдвойне гордится победами российских спортсменов на Паралимпиаде в Италии, потому что в их честь звучит гимн России.

"Большое уважение и благодарность всей нашей дружной команде: всем спортсменам, тренерскому штабу, Паралимпийскому комитету, Минспорту. Это те люди, которые приложили огромные усилия, чтобы это все состоялось. Переговорный процесс о допуске, оформления виз, билетов - сложен каждый шаг. Нам не дали возможность нормально отобраться вовремя. Полный бред, который никак не должен быть связан с Паралимпийскими играми. И сейчас мы видим с вами такие прекрасные результаты. Надеюсь, что это не последняя наша медаль. Большая гордость за всю нашу команду, выступающую под национальным флагом и с нашим гимном", - отметил собеседник агентства.