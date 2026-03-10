https://ria.ru/20260310/paralimpiada-2079742621.html
Свищев заявил, что гордится победами россиян на Паралимпиаде
Свищев заявил, что гордится победами россиян на Паралимпиаде - РИА Новости Спорт, 10.03.2026
Свищев заявил, что гордится победами россиян на Паралимпиаде
Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев заявил РИА Новости, что вдвойне гордится победами российских...
Свищев заявил, что гордится победами россиян на Паралимпиаде
Свищев: гордимся победами россиян на Паралимпиаде вдвойне из-за гимна
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев заявил РИА Новости, что вдвойне гордится победами российских спортсменов на Паралимпиаде в Италии, потому что в их честь звучит гимн России.
Во вторник Анастасия Багиян, выступающая в классе NS1 (спортсмены с нарушением зрения), выиграла спринтерскую гонку классическим стилем. Для России
это второе золото Паралимпиады в Италии
. В понедельник горнолыжница Варвара Ворончихина одержала победу в супергиганте.
"Молодец! Поздравляю с победой! Очень классный результат. У нас небольшая спортивная команда представляет нашу страну в Италии. Но посмотрите, сколько уже медалей, да еще и разного достоинства: уже две золотые, две бронзовые награды. Почетно. Мы вдвойне гордимся нашими ребятами, потому что они выходят на подиум с нашим гимном. Это украшает нашу страну, украшает победу наших девчонок", - сказал Свищев
.
"Большое уважение и благодарность всей нашей дружной команде: всем спортсменам, тренерскому штабу, Паралимпийскому комитету, Минспорту. Это те люди, которые приложили огромные усилия, чтобы это все состоялось. Переговорный процесс о допуске, оформления виз, билетов - сложен каждый шаг. Нам не дали возможность нормально отобраться вовремя. Полный бред, который никак не должен быть связан с Паралимпийскими играми. И сейчас мы видим с вами такие прекрасные результаты. Надеюсь, что это не последняя наша медаль. Большая гордость за всю нашу команду, выступающую под национальным флагом и с нашим гимном", - отметил собеседник агентства.
Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР)
. Игры в Милане
и Кортина-д'Ампеццо
проходят с 6 по 15 марта. В них принимают участие шесть россиян.