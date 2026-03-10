Рейтинг@Mail.ru
Свищев заявил, что гордится победами россиян на Паралимпиаде - РИА Новости Спорт, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:43 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/paralimpiada-2079742621.html
Свищев заявил, что гордится победами россиян на Паралимпиаде
Свищев заявил, что гордится победами россиян на Паралимпиаде - РИА Новости Спорт, 10.03.2026
Свищев заявил, что гордится победами россиян на Паралимпиаде
Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев заявил РИА Новости, что вдвойне гордится победами российских... РИА Новости Спорт, 10.03.2026
2026-03-10T16:43:00+03:00
2026-03-10T16:43:00+03:00
спорт
италия
россия
милан
дмитрий свищев
госдума рф
паралимпийский комитет россии (пкр)
паралимпийские игры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796051280_0:282:2918:1923_1920x0_80_0_0_aa30deed7b99ec8cd4816275561bf641.jpg
https://ria.ru/20260309/voronchikhina-2079531681.html
италия
россия
милан
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796051280_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_d4dad7468ea859d524770571fc50f852.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, италия, россия, милан, дмитрий свищев, госдума рф, паралимпийский комитет россии (пкр), паралимпийские игры
Спорт, Италия, Россия, Милан, Дмитрий Свищев, Госдума РФ, Паралимпийский комитет России (ПКР), Паралимпийские игры
Свищев заявил, что гордится победами россиян на Паралимпиаде

Свищев: гордимся победами россиян на Паралимпиаде вдвойне из-за гимна

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкДмитрий Свищев
Дмитрий Свищев - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Свищев. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев заявил РИА Новости, что вдвойне гордится победами российских спортсменов на Паралимпиаде в Италии, потому что в их честь звучит гимн России.
Во вторник Анастасия Багиян, выступающая в классе NS1 (спортсмены с нарушением зрения), выиграла спринтерскую гонку классическим стилем. Для России это второе золото Паралимпиады в Италии. В понедельник горнолыжница Варвара Ворончихина одержала победу в супергиганте.
"Молодец! Поздравляю с победой! Очень классный результат. У нас небольшая спортивная команда представляет нашу страну в Италии. Но посмотрите, сколько уже медалей, да еще и разного достоинства: уже две золотые, две бронзовые награды. Почетно. Мы вдвойне гордимся нашими ребятами, потому что они выходят на подиум с нашим гимном. Это украшает нашу страну, украшает победу наших девчонок", - сказал Свищев.
"Большое уважение и благодарность всей нашей дружной команде: всем спортсменам, тренерскому штабу, Паралимпийскому комитету, Минспорту. Это те люди, которые приложили огромные усилия, чтобы это все состоялось. Переговорный процесс о допуске, оформления виз, билетов - сложен каждый шаг. Нам не дали возможность нормально отобраться вовремя. Полный бред, который никак не должен быть связан с Паралимпийскими играми. И сейчас мы видим с вами такие прекрасные результаты. Надеюсь, что это не последняя наша медаль. Большая гордость за всю нашу команду, выступающую под национальным флагом и с нашим гимном", - отметил собеседник агентства.
Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР). Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходят с 6 по 15 марта. В них принимают участие шесть россиян.
Паралимпиада-2026. Горные лыжи. Супергигант. Церемония награждения - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
В 2022-м ее выгнали: кто принес России первое золото Паралимпиады
9 марта, 16:36
 
СпортИталияРоссияМиланДмитрий СвищевГосдума РФПаралимпийский комитет России (ПКР)Паралимпийские игры
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Барыс
    0
    3
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Нефтехимик
    Трактор
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Сочи
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Спартак Москва
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Галатасарай
    Ливерпуль
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ньюкасл
    Барселона
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Тоттенхэм
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Бавария
    1
    6
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала