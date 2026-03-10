Рейтинг@Mail.ru
15:14 10.03.2026 (обновлено: 17:35 10.03.2026)
"Что-то между Россией и Венгрией". Орбан сделал резкое заявление об Украине
В мире, Украина, Россия, Венгрия, Петер Сийярто, Евросоюз, Виктор Орбан, Мирный план США по Украине
Орбан: Венгрия заинтересована в выживании Украины как буферной зоны с Россией

© REUTERS / Bernadett SzaboПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Марко Рубио
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Марко Рубио. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время заседания парламента заявил, что Будапешт заинтересован в выживании Украины как страны, чтобы она в итоге стала буфером между Венгрией и Россией, его слова передает интернет-портал Telex.
"Нас интересует не ослабление Украины, а ее укрепление, чтобы всегда было что-то — можно даже назвать Украиной — между Россией и Венгрией", — заявил политик.
Он отметил, что так якобы будет лучше обеспечена безопасность граждан республики. Орбан заявил о готовности поддерживать Киев, но подчеркнул, что Будапешт выступает против вступление Украины в ЕС.
Киев в конце января прекратил прокачку топлива по нефтепроводу "Дружба". В свою очередь, Венгрия 18 февраля остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление ей кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из России.
По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, это было сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
