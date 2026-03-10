https://ria.ru/20260310/orban-2079710905.html
"Что-то между Россией и Венгрией". Орбан сделал резкое заявление об Украине
"Что-то между Россией и Венгрией". Орбан сделал резкое заявление об Украине - РИА Новости, 10.03.2026
"Что-то между Россией и Венгрией". Орбан сделал резкое заявление об Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время заседания парламента заявил, что Будапешт заинтересован в выживании Украины как страны, чтобы она в итоге стала... РИА Новости, 10.03.2026
Орбан: Венгрия заинтересована в выживании Украины как буферной зоны с Россией