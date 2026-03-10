https://ria.ru/20260310/nyukasl-barselona-smotret-onlayn-2079790011.html
"Ньюкасл" – "Барселона": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 10 марта
"Ньюкасл" – "Барселона": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 10 марта
Английский "Ньюкасл" и "Барселона" встретятся в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26. РИА Новости Спорт, 10.03.2026
