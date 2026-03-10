Спасатели сняли двух молодых людей со льдины на Москве-реке
2026-03-10T19:00:00+03:00
2026-03-13T14:07:00+03:00
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Спасатели сняли двух молодых людей со льдины на Москве-реке, сообщил столичный департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
"Днем 10 марта на спасательную станцию "Марьино" московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах поступил сигнал о людях, дрейфующих по Москве-реке на льдине. Прибыв на место происшествия в районе шлюза, спасатели обнаружили посреди реки на льдине двух молодых людей. Незадачливых путешественников подняли на борт судна на воздушной подушке и доставили на спасательную станцию", - говорится в сообщении в Telegram-канале департамента.
В ведомстве отметили, что пострадавших обогрели и после профилактической беседы передали прибывшему наряду полиции для дальнейших разбирательств. В условиях наступившей оттепели спасатели настоятельно рекомендуют горожанам соблюдать правила безопасного поведения на воде и не выходить на лед столичных рек и прудов.
"Если вы стали свидетелями происшествия на воде, немедленно звоните по единому номеру вызова экстренных служб "112". Берегите себя и своих близких", - добавляется в сообщении.