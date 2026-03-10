В Москве за 15 лет закупили более 780 единиц пожарно-спасательной техники

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Более 780 единиц современной пожарно-спасательной и аварийно-спасательной техники закуплено за 15 лет в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Безопасность граждан — безусловный приоритет развития современного мегаполиса. Поэтому мы последовательно наращиваем эффективность защитной инфраструктуры. За последние 15 лет для гарнизона закуплено больше 780 единиц современной пожарно-спасательной, аварийно-спасательной и другой техники", - написал Собянин в своем канале на платформе Max.

Мэр отметил, что пожарно-спасательный гарнизон пополнил свой парк передовыми разработками. Так, роботехнический комплекс МРК-100 тушит огонь в опасных для человека и трудоспособных зонах. Время работы составляет до 7 часов, управление осуществляется с помощью пульта.

Кроме того, снегоболотоход отечественного производства расширяет оперативные возможности спасателей.

"Полный привод, 850-кубовый двигатель, внедорожные шины и относительно компактные габариты обеспечивают высокую проходимость квадроцикла, ускоряя поиск и эвакуацию пострадавших, доставку спасателей и оборудования", - добавил Собянин.

Мэр подчеркнул, что транспортно-спасательная кабина позволяет эвакуировать людей с высотных зданий и из труднодоступных мест или доставлять спасателей и оборудование.