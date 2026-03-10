Рейтинг@Mail.ru
Израильская авиация атаковала пять поселений на юге Ливана - РИА Новости, 10.03.2026
13:21 10.03.2026
Израильская авиация атаковала пять поселений на юге Ливана
Израильская авиация атаковала пять поселений на юге Ливана - РИА Новости, 10.03.2026
Израильская авиация атаковала пять поселений на юге Ливана
Самолеты ВВС Израиля нанесли удары по пяти населенным пунктам на юге Ливана, сообщил РИА Новости ливанский военно-полевой источник. РИА Новости, 10.03.2026
в мире
израиль
ливан
хезболла
военная операция сша и израиля против ирана
израиль
ливан
в мире, израиль, ливан, хезболла, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, Ливан, Хезболла, Военная операция США и Израиля против Ирана
Израильская авиация атаковала пять поселений на юге Ливана

Израиль атаковал пять населенных пунктов на юге Ливана

© REUTERS / Karamallah Daher
Дым на месте израильских ударов по Ливану
© REUTERS / Karamallah Daher
Дым на месте израильских ударов по Ливану. Архивное фото
БЕЙРУТ, 10 мар - РИА Новости. Самолеты ВВС Израиля нанесли удары по пяти населенным пунктам на юге Ливана, сообщил РИА Новости ливанский военно-полевой источник.
"Вражеская авиация нанесла мощные удары по поселениям Тайбе, Дейр-Сирьян, Ятер, Маарка и по кварталу города Тир",- сказал собеседник агентства.
Источник также напомнил, что Израиль объявил об угрозе нанести удар по району Сайда.
Ранее "Хезболлах" объявило о реализации более шести операций в ночь на вторник, в рамках операций атакованы скопления сил и техники израильской армии на границе, также была предотвращена попытка продвижения израильских сил в районе ливанского поселения Хиям.
Разрушенный Дом русской культуры в Ливане - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Израиль нанес удар по Русскому дому в Ливане
9 марта, 16:16
 
В мире, Израиль, Ливан, Хезболла, Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
