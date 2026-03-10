https://ria.ru/20260310/livan-2079681042.html
Израильская авиация атаковала пять поселений на юге Ливана
Израильская авиация атаковала пять поселений на юге Ливана - РИА Новости, 10.03.2026
Израильская авиация атаковала пять поселений на юге Ливана
Самолеты ВВС Израиля нанесли удары по пяти населенным пунктам на юге Ливана, сообщил РИА Новости ливанский военно-полевой источник. РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T13:21:00+03:00
2026-03-10T13:21:00+03:00
2026-03-10T13:21:00+03:00
в мире
израиль
ливан
хезболла
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/08/2079435918_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b713e860730a62828a9d930f420bb273.jpg
https://ria.ru/20260309/izrail-2079529698.html
израиль
ливан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/08/2079435918_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_46691d7f3e5b3d78c3359e45826803c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, ливан, хезболла, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, Ливан, Хезболла, Военная операция США и Израиля против Ирана
Израильская авиация атаковала пять поселений на юге Ливана
Израиль атаковал пять населенных пунктов на юге Ливана