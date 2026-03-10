Рейтинг@Mail.ru
Ликсутов: резидент ОЭЗ Москвы помог реконструировать астраханский мост
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
14:03 10.03.2026
Ликсутов: резидент ОЭЗ Москвы помог реконструировать астраханский мост
Ликсутов: резидент ОЭЗ Москвы помог реконструировать астраханский мост

МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Резидент особой экономической зоны "Технополис Москва" помог реконструировать мост в Астраханской области, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
По его словам, "Нанотехнологический центр композитов" (НЦК) поставил для 259-метровой переправы ходовые мостки из композитных материалов, которые служат для безопасного доступа техперсонала к ключевым элементам конструкции.
"Резидент особой экономической зоны "Технополис Москва" участвует в федеральных и региональных проектах, связанных со строительством и реконструкцией инфраструктурных сооружений. Предприятие выпускает изделия из современных композитных материалов, которые являются универсальной заменой металлическим аналогам. Так, впервые в Астраханской области при реконструкции моста использованы стеклопластиковые ходовые мостки — новый продукт в линейке резидента", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики города (ДИПП).
Он добавил, что изделия компании, чье производство расположено на площадке "Печатники", пользуется высоким спросом на рынке. Так, за время деятельности в ОЭЗ Москвы выручка резидента превысила 11,5 миллиарда рублей.
Таким образом, изделия компании НЦК применяют при ремонте мостовых сооружений и путепроводов во всех регионах страны. Наибольшим спросом пользуются водоотводные лотки и перильные ограждения из композитных материалов, которые успешно заменяют традиционные металлические аналоги за счет легкости и долговечности.
Например, летом прошлого года в Кургане с применением продукции резидента были завершены работы по капитальному ремонту моста через реку Черная, а в Пензенской области оборудовали перильными ограждениями и водоотводными лотками мост через реку Сура. В Чувашии при ремонте Гагаринского моста в Чебоксарах установлено свыше 800 метров водоотводных лотков.
Годом ранее композитные перильные ограждения НЦК использовались на комплексе защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений. В Москве более 18 километров перильных ограждений и лотков НЦК установлены на участке Центральной кольцевой автомобильной дороги - ЦКАД-1, еще девять километров перил и лотков – на участке ЦКАД-3.
ОЭЗ "Технополис Москва" в этом году отмечает 20-летний юбилей со дня основания. За это время проект трансформировался из стартовой площадки для инновационных проектов в ключевой хаб отечественной промышленности и центр притяжения для компаний, определяющих технологический суверенитет страны. На данный момент на 10 площадках ОЭЗ Москвы общей площадью 392 гектара локализовано производство свыше 200 высокотехнологичных предприятий, которые представляют: микроэлектронику, приборостроение, биомедицину, IT и робототехнику. Количество созданных высококвалифицированных рабочих мест составляет 30 тысяч.
Столица активно развивает инвестклимат и промпотенциал города. Благодаря городским решениям растет производительность труда и эффективность производств. Мероприятия, которые проходят в рамках этого, вносят вклад в развитие нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".
 
