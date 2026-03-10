Конференция "Цифровой Brand Day" состоится в Москве 13 марта

МОСКВА, 10 мар — пресс-служба AdIndex. Конференция "Цифровой Brand Day" состоится 13 марта в "Хаятт Ридженси Москва Петровский Парк".

В этом году программа разделена на семь профессиональных треков, каждый из которых отвечает за свой блок цифровой экспертизы.

Спикеры конференции

На "Цифровой Brand Day" будет больше 20 секций, где соберутся более 170 маркетологов компаний-рекламодателей, а также участники российской медиарекламы, чтобы обсудить, как развивается рекламный рынок, какие технологии формируют его будущее и какие возможности появляются для продвижения бизнеса сегодня.

Среди спикеров уже можно найти:

1. Генеральный директор "Национального рекламного альянса" Алексей Толстоган;

2. Бренд-директор в "Бургер Кинг" Максим Маколдин;

3. Директор по маркетингу Natura Siberica Виолетта Юрьева;

4. Лидер по онлайн-маркетингу бренда "ВкусВилл" Анна Платова;

5. Руководитель направления диджитал-инноваций в "Арнест ЮниРусь" Юрий Киреенко;

6. Директор по маркетингу "Мистраль" Саид Агрба;

7. Руководитель отдела рекламы в "Газпромбанк" Николай Астафьев;

8. Медиадиректор в "Бургер Кинг" Анастасия Барабанова;

9. Директор по маркетинговым коммуникациям в "Арнест ЮниРусь" Ирина Зернышко;

10. Директор департамента бренд-маркетинга Jetour Юлия Зелепукина;

11. Руководитель диджитал-направления и партнерств в Т2 / "Ростелеком" Павел Вавилов;

12. Директор по маркетингу в "Маревен Фуд Сэнтрал" Нгуен Хай Иен (Мария);

13. Руководитель по онлайн-продвижению "Останкинского мясоперерабатывающего комбината" Арсений Черкасов;

14. Директор по маркетингу в компании May Brands Андрей Сазонов;

15. Директор по маркетингу Okko Сергей Костров;

16. Директор по маркетингу и коммуникациям Modi Максим Кирьянов.

Программа конференции

1. Топ секции

В главном зале прозвучит серия индустриальных докладов — о состоянии рынка, прогнозах, новых вызовах и технологических изменениях.

2. Перформанс и мобильная реклама

В центре внимания — новые принципы закупки трафика и управления спросом. Спикеры разберут, как контролировать стоимость цели и оценивать отдачу от каналов в рамках единого контура маркетинговых и финансовых метрик.

3. Смарт ТВ / Диджитал видео

В фокусе трека — построение целостной видеосистемы с измеримым вкладом в бизнес-результаты. Участники обсудят оптимальный баланс между масштабом ТВ и гибкостью цифровых инструментов.

4. БигТех и рекламные технологии

Дискуссия объединит БигТех, агентства и бренды для предметного разговора о будущем рынка. Цель — найти модели взаимодействия, в которых рекламные системы остаются прозрачными, а эффективность — управляемой и экономически обоснованной.

5. Рекламный тех 2026: кейсы, лекции, креатив и дизайн — с ИИ и без

В программе — технологические кейсы брендов, агентств и платформ. Конкретные задачи, гипотезы, медиастратегии, креативные решения и измеримые показатели эффективности.

6. Диджитал Маркетинг

В рамках трека участники обсудят, как синхронизировать охватные коммуникации PR (связи с общественностью) и SMM (маркетинг в социальных сетях) с эффективностью электронной торговли, инструментов продвижения маркетплейса, мессенджеров и прочее.

7. Коммуникационные кейсы

Участники расскажут, как были придуманы коммуникационные решения, как они адаптировались под специфику цифровых сред, какие задачи решали и каких результатов удалось достичь.

Секция "PR и SMM: как брендам говорить и быть услышанными в диджитале" будет посвящена аналитике и измеримости коммуникаций, управлению репутационными рисками, интеграцией PR и маркетинга, контентным стратегиям, кризисным сценариям и новым ролям коммуникационных команд.

Специалистам по связям с общественностью также будет интересно посетить секции: "De-influencing (смена влияния) и новая этика внимания", "Покупающие в диджитал: как продать бренд и товар в цифровой среде", "Креатив и дизайн с ИИ: новая практика и сила для брендов", "CJM 2026 (Карта пути клиента): управление клиентским опытом в мультисервисной цифре", "Лекторий об AdTech (техника рекламирования): инструменты цифровой рекламы, которые работают".