Кировская область будет развивать автономные системы

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 мар - РИА Новости. Автономные системы будут развивать в Кировской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Губернатор Кировской области Александр Соколов во исполнение поручений президента России по итогам его прямой линии и пресс-конференции подписал распоряжение и план мероприятий, где в том числе поставлены задачи по развитию автономных систем на территории Кировской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на первом этапе планируется определить сектора экономики, перспективные для внедрения высокоавтоматизированных транспортных средств, самоходных машин, беспилотной авиации и других автономных систем.

Так, на территории Кировской области будет создаваться современная транспортная инфраструктура, адаптированная для автономных транспортных систем. Чтобы поддержать тех, кто будет внедрять автономные системы, в региональном Фонде развития промышленности Кировской области будет создано структурное подразделение по научно-технологическому развитию, которое поможет с финансированием соответствующих проектов.