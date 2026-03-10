Рейтинг@Mail.ru
Кировская область будет развивать автономные системы
Кировская область
Кировская область
 
15:15 10.03.2026
Кировская область будет развивать автономные системы
Кировская область будет развивать автономные системы
Автономные системы будут развивать в Кировской области, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 10.03.2026
кировская область
александр соколов
кировская область
фонд развития промышленности
кировская область
александр соколов, кировская область, фонд развития промышленности
Кировская область, Александр Соколов, Кировская область, Фонд развития промышленности
Александр Соколов
© Фото : Пресс-центр Правительства Кировской области
Александр Соколов. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 мар - РИА Новости. Автономные системы будут развивать в Кировской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Губернатор Кировской области Александр Соколов во исполнение поручений президента России по итогам его прямой линии и пресс-конференции подписал распоряжение и план мероприятий, где в том числе поставлены задачи по развитию автономных систем на территории Кировской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на первом этапе планируется определить сектора экономики, перспективные для внедрения высокоавтоматизированных транспортных средств, самоходных машин, беспилотной авиации и других автономных систем.
Так, на территории Кировской области будет создаваться современная транспортная инфраструктура, адаптированная для автономных транспортных систем. Чтобы поддержать тех, кто будет внедрять автономные системы, в региональном Фонде развития промышленности Кировской области будет создано структурное подразделение по научно-технологическому развитию, которое поможет с финансированием соответствующих проектов.
"Кроме того, в рамках развития автономных систем в Кировской области планируется создание научно-производственного центра испытаний и компетенций, а также создание центра роботизации в перспективных секторах экономики. По итогам проделанной работы должны быть сформированы комплексные меры государственной поддержки развития автономных систем в Кировской области", - подчеркивается в сообщении.
 
