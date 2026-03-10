https://ria.ru/20260310/kirovskaya-oblast-2079711572.html
Кировская область будет развивать автономные системы
Автономные системы будут развивать в Кировской области, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 10.03.2026
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 мар - РИА Новости. Автономные системы будут развивать в Кировской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Губернатор Кировской области Александр Соколов во исполнение поручений президента России по итогам его прямой линии и пресс-конференции подписал распоряжение и план мероприятий, где в том числе поставлены задачи по развитию автономных систем на территории Кировской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на первом этапе планируется определить сектора экономики, перспективные для внедрения высокоавтоматизированных транспортных средств, самоходных машин, беспилотной авиации и других автономных систем.
Так, на территории Кировской области будет создаваться современная транспортная инфраструктура, адаптированная для автономных транспортных систем. Чтобы поддержать тех, кто будет внедрять автономные системы, в региональном Фонде развития промышленности Кировской области будет создано структурное подразделение по научно-технологическому развитию, которое поможет с финансированием соответствующих проектов.
"Кроме того, в рамках развития автономных систем в Кировской области планируется создание научно-производственного центра испытаний и компетенций, а также создание центра роботизации в перспективных секторах экономики. По итогам проделанной работы должны быть сформированы комплексные меры государственной поддержки развития автономных систем в Кировской области", - подчеркивается в сообщении.