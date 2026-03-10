МИД Катара: атаки на энергообъекты на Ближнем Востоке опасны для всего мира

ДОХА, 10 мар - РИА Новости. Нападения на энергетические объекты в ходе конфликта на Ближнем Востоке будет иметь последствия для всего мира, заявил на пресс-конференции во вторник представитель министерства иностранных дел Катара Маджид аль-Ансари.

"Нападения на энергетические объекты опасны и будут иметь последствия не только для региона, но и для всего мира", - сказал аль-Ансари.