МИД Катара: атаки на энергообъекты на Ближнем Востоке опасны для всего мира

ДОХА, 10 мар - РИА Новости. Нападения на энергетические объекты в ходе конфликта на Ближнем Востоке будет иметь последствия для всего мира, заявил на пресс-конференции во вторник представитель министерства иностранных дел Катара Маджид аль-Ансари.
"Нападения на энергетические объекты опасны и будут иметь последствия не только для региона, но и для всего мира", - сказал аль-Ансари.
Он отметил, что Катар использует разные каналы поставок, но "закрытие Ормузского пролива и угроза его безопасности негативно сказываются на всех".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Вследствие этого резко сократилось судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. На него приходится около 20% мировых поставок нефти и нефтепродуктов, а также СПГ.