МИД Катара: атаки на энергообъекты на Ближнем Востоке опасны для всего мира - 10.03.2026
14:35 10.03.2026
МИД Катара: атаки на энергообъекты на Ближнем Востоке опасны для всего мира
МИД Катара: атаки на энергообъекты на Ближнем Востоке опасны для всего мира
Нападения на энергетические объекты в ходе конфликта на Ближнем Востоке будет иметь последствия для всего мира, заявил на пресс-конференции во вторник представитель министерства иностранных дел Катара Маджид аль-Ансари.
2026-03-10T14:35:00+03:00
2026-03-10T14:35:00+03:00
в мире
ближний восток
катар
ормузский пролив
военная операция сша и израиля против ирана
ближний восток
катар
ормузский пролив
в мире, ближний восток, катар, ормузский пролив, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ближний Восток, Катар, Ормузский пролив, Военная операция США и Израиля против Ирана
МИД Катара: атаки на энергообъекты на Ближнем Востоке опасны для всего мира

Аль-Ансари: атаки на энергообъекты на Ближнем Востоке повлияют на весь мир

© iStock.com / hasan zaidiВид на набережную Корниш в Дохе, Катар
Вид на набережную Корниш в Дохе, Катар - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Вид на набережную Корниш в Дохе, Катар. Архивное фото
ДОХА, 10 мар - РИА Новости. Нападения на энергетические объекты в ходе конфликта на Ближнем Востоке будет иметь последствия для всего мира, заявил на пресс-конференции во вторник представитель министерства иностранных дел Катара Маджид аль-Ансари.
"Нападения на энергетические объекты опасны и будут иметь последствия не только для региона, но и для всего мира", - сказал аль-Ансари.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Песков: предложения Путина по урегулированию на Ближнем Востоке на столе
Вчера, 12:59
Он отметил, что Катар использует разные каналы поставок, но "закрытие Ормузского пролива и угроза его безопасности негативно сказываются на всех".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Вследствие этого резко сократилось судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. На него приходится около 20% мировых поставок нефти и нефтепродуктов, а также СПГ.
Газораспределительная станция - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
В ЕС заявили, что кризис на Ближнем Востоке не повлиял на ситуацию с газом
Вчера, 14:15
 
В миреБлижний ВостокКатарОрмузский проливВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
