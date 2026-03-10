Рейтинг@Mail.ru
Гутерреш заявил Аракчи, что обеспокоен конфликтом на Ближнем Востоке
22:15 10.03.2026 (обновлено: 22:36 10.03.2026)
Гутерреш заявил Аракчи, что обеспокоен конфликтом на Ближнем Востоке
Генсек ООН Антониу Гутерреш в разговоре с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи заявил об обеспокоенности распространением конфликта на Ближнем Востоке и его влиянием
в мире, иран, ближний восток, сша, антониу гутерреш, аббас аракчи, али хаменеи, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Ближний Восток, США, Антониу Гутерреш, Аббас Аракчи, Али Хаменеи, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
© POOL | Перейти в медиабанкXVI саммит БРИКС. Встреча президента РФ Владимира Путина и генсекретаря ООН Антониу Гутерреша
XVI саммит БРИКС. Встреча президента РФ Владимира Путина и генсекретаря ООН Антониу Гутерреша. Архивное фото
ООН, 10 мар – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш в разговоре с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи заявил об обеспокоенности распространением конфликта на Ближнем Востоке и его влиянием на мировую экономику, сообщили во вторник в его офисе.
"Он (Гутерреш - ред.) также выразил глубокую обеспокоенность в связи с распространением конфликта на регион и влиянием продолжающегося конфликта на мировую экономику", – говорится в заявлении.
Аракчи и Гутерреш обсудили также текущую военную эскалацию в регионе, отметили в офисе последнего. Генсек "напомнил о необходимости для всех сторон в полной мере соблюдать международное право и международное гуманитарное право, а также воздерживаться от любых атак на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру".
В Иране при этом заявляли, что не бьют по гражданским в рамках ответных ударов.
Представитель генсека ООН прокомментировал удар ВСУ по Брянску
Вчера, 20:11
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным иранских властей, - уже более 1,3 тысячи человек. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Спецпредставитель генсека ООН по детям хочет посетить Россию в апреле
Вчера, 07:08
 
В миреИранБлижний ВостокСШААнтониу ГутеррешАббас АракчиАли ХаменеиООНВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
