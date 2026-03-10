Гутерреш заявил Аракчи, что обеспокоен конфликтом на Ближнем Востоке

ООН, 10 мар – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш в разговоре с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи заявил об обеспокоенности распространением конфликта на Ближнем Востоке и его влиянием на мировую экономику, сообщили во вторник в его офисе.