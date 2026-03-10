Гутерреш заявил Аракчи, что обеспокоен конфликтом на Ближнем Востоке

ООН, 10 мар – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш в разговоре с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи заявил об обеспокоенности распространением конфликта на Ближнем Востоке и его влиянием на мировую экономику, сообщили во вторник в его офисе.
"Он (Гутерреш - ред.) также выразил глубокую обеспокоенность в связи с распространением конфликта на регион и влиянием продолжающегося конфликта на мировую экономику", – говорится в заявлении.
Аракчи и Гутерреш обсудили также текущую военную эскалацию в регионе, отметили в офисе последнего. Генсек "напомнил о необходимости для всех сторон в полной мере соблюдать международное право и международное гуманитарное право, а также воздерживаться от любых атак на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру".
В Иране при этом заявляли, что не бьют по гражданским в рамках ответных ударов.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным иранских властей, - уже более 1,3 тысячи человек. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.