https://ria.ru/20260310/galatasaray-liverpul-smotret-onlayn-2079788100.html
"Галатасарай" – "Ливерпуль": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 10 марта
"Галатасарай" – "Ливерпуль": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 10 марта - РИА Новости Спорт, 10.03.2026
"Галатасарай" – "Ливерпуль": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 10 марта
Турецкий "Галатасарай" и английский "Ливерпуль" встретятся в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26. РИА Новости Спорт, 10.03.2026
2026-03-10T20:00:00+03:00
2026-03-10T20:00:00+03:00
2026-03-10T20:00:00+03:00
футбол
галатасарай
ливерпуль
лига чемпионов уефа
спорт
анонсы и трансляции матчей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1c/1968901256_0:19:1080:627_1920x0_80_0_0_2edeb92f5a94925237d89006a4f250e1.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1c/1968901256_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_a0ef11c04561573425d3321d5ca0483e.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
галатасарай, ливерпуль, лига чемпионов уефа, спорт, анонсы и трансляции матчей
Футбол, Галатасарай, Ливерпуль, Лига чемпионов УЕФА, Спорт, Анонсы и трансляции матчей