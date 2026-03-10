Рейтинг@Mail.ru
Рожков назвал допуск лыжницы Багиян показателем отношения FIS к России
16:45 10.03.2026 (обновлено: 16:57 10.03.2026)
Рожков назвал допуск лыжницы Багиян показателем отношения FIS к России
2026-03-10T16:45:00+03:00
2026-03-10T16:57:00+03:00
спорт
италия
россия
милан
паралимпийский комитет россии (пкр)
паралимпийские игры
павел рожков
2026
спорт, италия, россия, милан, паралимпийский комитет россии (пкр), паралимпийские игры, павел рожков
Спорт, Италия, Россия, Милан, Паралимпийский комитет России (ПКР), Паралимпийские игры, Павел Рожков
Рожков назвал допуск лыжницы Багиян показателем отношения FIS к России

Рожков: допуск Багиян на Паралимпиаду говорит об отношении FIS к России

Анастасия Багиян на дистанции спринта среди женщин на соревнованиях по лыжным гонкам XIV зимних Паралимпийских игр в Валь-ди-Фьемме
ВАЛЬ-ДИ-ФЬЕММЕ, 10 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков в разговоре с журналистами отметил, что допуск лыжницы Анастасии Багиян на Паралимпийские игры в Италии со стороны Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) является показателем отношения организации с России.
Во вторник Багиян, выступающая в классе NS1 (спортсмены с нарушением зрения), выиграла спринтерскую гонку классическим стилем. Для России это второе золото на Паралимпиаде в Италии. В понедельник горнолыжница Варвара Ворончихина одержала победу в супергиганте.
"Конкуренция в мире большая, свободных мест на двусторонние приглашения не было. Критерии допуска по двусторонним приглашениям очень размытые, субъектные. Но то, что FIS допустила сильнейшую спортсменку, говорит об отношении к нашей стране", - сказал Рожков.
Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходят с 6 по 15 марта. В них принимают участие шесть россиян.
