Рожков назвал допуск лыжницы Багиян показателем отношения FIS к России

ВАЛЬ-ДИ-ФЬЕММЕ, 10 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков в разговоре с журналистами отметил, что допуск лыжницы Анастасии Багиян на Паралимпийские игры в Италии со стороны Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) является показателем отношения организации с России.