Дмитриев прокомментировал заявление ЕК о санкциях против России

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал заявления Еврокомиссии о санкциях в отношении России.
Ранее во вторник еврокомиссар по экономики Валдис Домбровскис после встречи глав министерств финансов стран еврозоны призвал ЕС продолжать давление на РФ, несмотря на рост цен на газ и нефть в ЕС.
Президент РФ Владимир Путин заявил 9 марта, что Россия готова работать и с европейцами в вопросе поставок нефти и газа, но нужны сигналы об их готовности.
В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве акцентировали внимание, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.