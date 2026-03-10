Ученые раскрыли секрет темных колец подо льдом Байкала

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. В 2009 году экипаж МКС увидел на льду Байкала нечто необъяснимое — то, что невозможно разглядеть с земли. Ученые 15 лет бились над разгадкой и только сейчас приблизились к ответу.

Первые фантастические версии

Весной 2009 года космонавты Международной космической станции заметили странную картину: на ледяном покрове озера Байкал проступили огромные темные кольца идеальной геометрической формы. Диаметр каждого — от пяти до семи километров. С высоты орбиты они похожи на гигантские печати.

Открытие взорвало научное сообщество. Анализ архивных космических снимков показал: байкальские кольца не новость. Такие структуры фиксировались в период с 2003 по 2014 год, но каждый раз в разных местах. Некоторые просуществовали несколько дней, другие — месяцы. Предсказать, где и когда возникнет очередной круг, было невозможно.

Первые версии были фантастическими: энтузиасты-уфологи объявили кольца следами инопланетных кораблей, также предполагались удары метеоритов или секретные военные эксперименты.

Главная особенность байкальских колец — они проявляются только на спутниковых снимках, когда озеро видно целиком. Кольца выглядят темнее остального льда не потому, что там другой материал или вода. "Темные кольца Байкала — это контрастные круги практически идеальной геометрической формы, которые становятся заметны благодаря более тонкому льду", — объясняют метеорологи

От уфологов — к гидродинамике

Российские ученые из Института океанологии РАН и Лимнологического института СО РАН подошли к проблеме комплексно. Результаты исследований, опубликованные в международном журнале The Cryosphere, указали на главного виновника.

"Результаты наших полевых исследований показывают, что кольца образуются в присутствии теплых водоворотов, которые циркулируют по часовой стрелке", — сообщили ученые.

Эти водовороты имеют температуру на несколько градусов выше окружающей воды. Поднимаясь к поверхности, они создают зону локального тепла. Лед над вихрем нагревается снизу — не настолько, чтобы растаять, но достаточно, чтобы стать тоньше и изменить структуру.

Форма объясняется физикой вращения: вихрь движется по кругу, равномерно распределяя тепло по окружности. В центре — область медленной циркуляции, там лед остается толстым. По краям кольца вода холоднее — лед тоже толще. А вот в промежуточной зоне, где вихрь работает на полную мощность, лед истончается, создавая характерный контур.

Загадки, которые остались

Однако ученые признают: не все вопросы решены. Диаметр структур составляет от четырех до десяти километров. Чаще всего они появляются весной, перед разрушением ледового покрова озера. Но непонятно, почему вихри возникают в конкретных точках Байкала — чаще всего в районе мыса Крестовский и Ольхонских ворот.

Кроме того, кольца появляются не каждый год. В 2010-2012 годах их не наблюдали вовсе, а в 2013-2014-м — сразу несколько. Как отмечают исследователи из Института океанологии, версий несколько, работа продолжается.

Байкальские кольца — лишь одна из многих тайн древнего озера. Здесь обитают уникальные виды организмов, не встречающиеся больше нигде на планете. Глубины хранят следы тектонической активности — Байкал находится в зоне рифта, озеро медленно расширяется. На дне работают нейтринные телескопы, изучающие космические частицы.

Каждый год спутники фиксируют новые снимки весеннего льда. И каждый раз ученые всматриваются в экраны мониторов: не появилось ли новое кольцо? Потому что Байкал, несмотря на десятилетия исследований, все еще полон сюрпризов.