https://ria.ru/20260310/bagijan-2079709836.html
Российская лыжница вышла в финал спринта на Паралимпиаде
Российская лыжница вышла в финал спринта на Паралимпиаде - РИА Новости Спорт, 10.03.2026
Российская лыжница вышла в финал спринта на Паралимпиаде
Российская лыжница Анастасия Багиян вышла в финал в спринтерской гонке классическим стилем на зимних Паралимпийских играх 2026 года. РИА Новости Спорт, 10.03.2026
2026-03-10T15:12:00+03:00
2026-03-10T15:12:00+03:00
2026-03-10T15:32:00+03:00
спорт
милан
кортина-д'ампеццо
паралимпийский комитет россии (пкр)
паралимпийские игры
лыжные гонки
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2079137011_0:126:667:501_1920x0_80_0_0_57627b4d671688e1662ce6fec0adbcd6.jpg
https://ria.ru/20260310/bugaev-2079671387.html
милан
кортина-д'ампеццо
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2079137011_0:64:667:564_1920x0_80_0_0_3e390ad1841fa066dcbcebd8b19fc48b.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, милан, кортина-д'ампеццо, паралимпийский комитет россии (пкр), паралимпийские игры
Спорт, Милан, Кортина-д'Ампеццо, Паралимпийский комитет России (ПКР), Паралимпийские игры, Лыжные гонки
Российская лыжница вышла в финал спринта на Паралимпиаде
Российская лыжница Багиян вышла в финал спринта на Паралимпиаде