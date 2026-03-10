Рейтинг@Mail.ru
"Аталанта" – "Бавария": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 10 марта
Футбол
Футбол
 
22:00 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/atalanta-bavariya-smotret-onlayn-2079788268.html
"Аталанта" – "Бавария": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 10 марта
"Аталанта" – "Бавария": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 10 марта - РИА Новости Спорт, 10.03.2026
"Аталанта" – "Бавария": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 10 марта
Итальянская "Аталанта" и немецкая "Бавария" встретятся в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26. РИА Новости Спорт, 10.03.2026
2026-03-10T22:00:00+03:00
2026-03-10T22:00:00+03:00
футбол
аталанта
бавария
лига чемпионов уефа
спорт
анонсы и трансляции матчей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155741/39/1557413958_0:448:2048:1600_1920x0_80_0_0_e748cc426971d769fc8335d8fa466bb4.png
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155741/39/1557413958_0:256:2048:1792_1920x0_80_0_0_760941a5fff0691b41c1b684af7c7640.png
1920
1920
true
аталанта, бавария, лига чемпионов уефа, спорт, анонсы и трансляции матчей
Футбол, Аталанта, Бавария, Лига чемпионов УЕФА

"Аталанта" – "Бавария": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 10 марта

Логотип мюнхенской Баварии - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Итальянская "Аталанта" и немецкая "Бавария" встретятся в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26.

Во сколько начало

Встреча состоится 10 марта и начнется в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн

Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Okko. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Лига чемпионов УЕФА
10 марта 2026 • начало в 23:00
Завершен
Аталанта
1 : 6
Бавария
90‎’‎ • Марио Пашалич
12‎’‎ • Йосип Станишич
(Серж Гнабри)
22‎’‎ • Майкл Олисе
(Дайо Упамекано)
25‎’‎ • Серж Гнабри
(Майкл Олисе)
52‎’‎ • Николас Джексон
(Луис Диас)
64‎’‎ • Майкл Олисе
(Альфонсо Дэвис)
67‎’‎ • Джамал Мусиала
(Николас Джексон)
