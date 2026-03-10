https://ria.ru/20260310/ataka-2079784815.html
Три человека погибли при атаке США и Израиля на один из районов Ирана
Три человека погибли при атаке США и Израиля на один из районов Ирана - РИА Новости, 10.03.2026
Три человека погибли при атаке США и Израиля на один из районов Ирана
Три человека погибли, еще 33 пострадали в результате атаки США и Израиля в одном из районов неподалеку от иранской столицы, сообщило агентство Nour News со... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T19:16:00+03:00
2026-03-10T19:16:00+03:00
2026-03-10T19:16:00+03:00
в мире
сша
израиль
иран
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078181649_0:793:2232:2048_1920x0_80_0_0_a1999df8ced19651ebd664b3c3bf12b2.jpg
https://ria.ru/20260310/iran-2079779151.html
сша
израиль
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078181649_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8ad0d1a4120f10093509b7fd8aef8801.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, израиль, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Израиль, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
Три человека погибли при атаке США и Израиля на один из районов Ирана
Nour News: 3 человека погибли, 33 пострадали при атаке США и Израиля на Иран