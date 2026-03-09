Детей, пропавших в Подмосковье, ищут с помощью собак

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. В поисках троих детей, пропавших в подмосковном Звенигороде, задействованы два кинологических расчета, сообщили в поисково-спасательном отряде "ЛизаАлерт".

При этом поиск осложняется плюсовой температурой и снегом, но работы не прекращаются ни на минуту. Ситуация, как отметили в отряде, находится на полном контроле оперативного штаба.