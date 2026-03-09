Рейтинг@Mail.ru
23:53 09.03.2026
https://ria.ru/20260309/zvenigorod-2079581026.html
Детей, пропавших в Подмосковье, ищут с помощью собак
В поисках троих детей, пропавших в подмосковном Звенигороде, задействованы два кинологических расчета, сообщили в поисково-спасательном отряде "ЛизаАлерт". РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T23:53:00+03:00
2026-03-09T23:53:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49962/73/499627352_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_5263680e929e91a5e89997d4a5a5a16a.jpg
https://ria.ru/20260309/moskva-2079522128.html
Детей, пропавших в Подмосковье, ищут с помощью собак

В поисках трех детей в Звенигороде задействовали два кинологических расчета

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. В поисках троих детей, пропавших в подмосковном Звенигороде, задействованы два кинологических расчета, сообщили в поисково-спасательном отряде "ЛизаАлерт".
"Местные жители предоставили снегоходы, на которых также отрабатывались поисковые задачи. В работе задействованы два кинологических расчета", - говорится в сообщении Telegram-канала "ЛизаАлерт".
В отряде подчеркнули, что на данный момент расклеено более тысячи листовок с ориентировками. Кроме того, продолжается работа с поступающими свидетельствами. "На месте работают специалисты водного направления "ЛизаАлерт", прибывшие из Санкт-Петербурга. Ими продолжается обследование акватории", - добавляется в сообщении.
При этом поиск осложняется плюсовой температурой и снегом, но работы не прекращаются ни на минуту. Ситуация, как отметили в отряде, находится на полном контроле оперативного штаба.
"ЛизаАлерт" обращается к местным жителям: сейчас все необходимые ресурсы задействованы, штаб обеспечен всем необходимым", - уточнили в отряде.
По данным регионального главка МЧС, 7 марта 13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков в Одинцовском городском округе ушли гулять и до сих пор не вернулись. Согласно свидетельским показаниям, детей видели в районе реки Москвы. На берегу обнаружены следы и личные вещи - шапка. В связи с этим особое внимание уделяется акватории реки, осуществляются погружения и обследование.
Заголовок открываемого материала