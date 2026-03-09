Поиски детей, пропавших в Подмосковье, осложняются начавшимся ледоходом

РОССИЯ, 9 мар - РИА Новости. Поиски троих детей, пропавших в подмосковном Звенигороде, осложняются ледоходом, который начался днем на реке, сообщили РИА Новости в пресс-службе отделения Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям по Москве и Московской области "Спас Град".
"Начинается ледоход на реке. Вчера не было хода льда, то есть пласты не откалывались. Сегодня с обеда начали откалываться вверх по течению куски льда, причем достаточно крупные, что осложняет работу", - рассказали в пресс-службе.
В центре добавили, что на данный момент к реке проход ограничен - пускают только опытных волонтеров и спасателей.
"На первую береговую линию, где условно воды по колено, все равно выпускают в спасательных жилетах, дальше на лед выпускают только со страховкой", - подчеркнули в "Спас Граде".
По данным регионального главка МЧС, в субботу 13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков в Одинцовском городском округе ушли гулять и не вернулись. По свидетельским показаниям, детей видели в районе реки Москвы. На берегу обнаружены следы и личные вещи - шапка. В связи с этим особое внимание уделяется акватории реки, осуществляются погружения и обследование.