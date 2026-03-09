Рейтинг@Mail.ru
Поиски детей, пропавших в Подмосковье, осложняются начавшимся ледоходом - РИА Новости, 09.03.2026
23:09 09.03.2026
Поиски детей, пропавших в Подмосковье, осложняются начавшимся ледоходом
Поиски троих детей, пропавших в подмосковном Звенигороде, осложняются ледоходом, который начался днем на реке, сообщили РИА Новости в пресс-службе отделения...
происшествия
Поиски детей, пропавших в Подмосковье, осложняются начавшимся ледоходом

РИА Новости: поиски пропавших в Звенигороде детей осложняются ледоходом

РОССИЯ, 9 мар - РИА Новости. Поиски троих детей, пропавших в подмосковном Звенигороде, осложняются ледоходом, который начался днем на реке, сообщили РИА Новости в пресс-службе отделения Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям по Москве и Московской области "Спас Град".
«
"Начинается ледоход на реке. Вчера не было хода льда, то есть пласты не откалывались. Сегодня с обеда начали откалываться вверх по течению куски льда, причем достаточно крупные, что осложняет работу", - рассказали в пресс-службе.
Добровольцы поисково-спасательного отряда ЛизаАлерт продолжают поиски троих детей в Звенигороде
Поисковики надеются найти живыми детей, пропавших в Подмосковье
Вчера, 23:05
В центре добавили, что на данный момент к реке проход ограничен - пускают только опытных волонтеров и спасателей.
"На первую береговую линию, где условно воды по колено, все равно выпускают в спасательных жилетах, дальше на лед выпускают только со страховкой", - подчеркнули в "Спас Граде".
По данным регионального главка МЧС, в субботу 13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков в Одинцовском городском округе ушли гулять и не вернулись. По свидетельским показаниям, детей видели в районе реки Москвы. На берегу обнаружены следы и личные вещи - шапка. В связи с этим особое внимание уделяется акватории реки, осуществляются погружения и обследование.
Поиск пропавших подростков в Звенигороде
Пропавших в Звенигороде подростков ищут на лодках и снегоходах
Вчера, 14:47
 
ПроисшествияМоскваЗвенигородМосковская область (Подмосковье)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
