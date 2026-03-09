https://ria.ru/20260309/zvenigorod-2079512082.html
В Звенигороде волонтеры во время поисков детей обследовали береговую линию
В Звенигороде волонтеры во время поисков детей обследовали береговую линию - РИА Новости, 09.03.2026
В Звенигороде волонтеры во время поисков детей обследовали береговую линию
Волонтеры, участвующие в поисках троих пропавших в подмосковном Звенигороде детей, обследовали береговую линию и ближайшие населенные пункты, сообщили РИА... РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T13:50:00+03:00
2026-03-09T13:50:00+03:00
2026-03-09T13:50:00+03:00
происшествия
звенигород
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/08/2079423172_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_727a06b164bd13c264f2012fd68bcf19.jpg
https://ria.ru/20260308/podmoskove-2079405242.html
https://ria.ru/20260308/zvenigorod-2079384596.html
звенигород
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/08/2079423172_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_5aa9e5cdbe0540656dd1d31f673f0609.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, звенигород, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Звенигород, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Звенигороде волонтеры во время поисков детей обследовали береговую линию
В Звенигороде волонтеры во время поисков троих детей обследовали береговую линию
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Волонтеры, участвующие в поисках троих пропавших в подмосковном Звенигороде детей, обследовали береговую линию и ближайшие населенные пункты, сообщили РИА Новости в пресс-службе поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".
В отряде отметили, что за все время поисков в штабе "ЛизаАлерт" зарегистрировались 323 человека и было выполнено 113 задач.
"Пешие группы отработали береговую линию и ближайшие населенные пункты", - рассказали в "ЛизаАлерт".
Также в отряде добавили, что за время поисков беспилотниками и авиацией вертолетного поисково-спасательного отряда "Ангел" была отработана акватория.
По данным регионального главка МЧС
в субботу 13-летняя девочка, двое 12-летних мальчиков в Одинцовском городском округе ушли гулять и до сих пор не вернулись.
Согласно свидетельским показаниям, детей видели в районе реки Москвы
. На берегу обнаружены следы и личные вещи - шапка. В связи с этим особое внимание уделяется акватории реки, осуществляются погружения и обследование территории с воздуха с использованием БПЛА.