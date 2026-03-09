Рейтинг@Mail.ru
В Звенигороде волонтеры во время поисков детей обследовали береговую линию - РИА Новости, 09.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:50 09.03.2026
https://ria.ru/20260309/zvenigorod-2079512082.html
В Звенигороде волонтеры во время поисков детей обследовали береговую линию
В Звенигороде волонтеры во время поисков детей обследовали береговую линию - РИА Новости, 09.03.2026
В Звенигороде волонтеры во время поисков детей обследовали береговую линию
Волонтеры, участвующие в поисках троих пропавших в подмосковном Звенигороде детей, обследовали береговую линию и ближайшие населенные пункты, сообщили РИА... РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T13:50:00+03:00
2026-03-09T13:50:00+03:00
происшествия
звенигород
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/08/2079423172_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_727a06b164bd13c264f2012fd68bcf19.jpg
https://ria.ru/20260308/podmoskove-2079405242.html
https://ria.ru/20260308/zvenigorod-2079384596.html
звенигород
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/08/2079423172_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_5aa9e5cdbe0540656dd1d31f673f0609.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, звенигород, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Звенигород, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Звенигороде волонтеры во время поисков детей обследовали береговую линию

В Звенигороде волонтеры во время поисков троих детей обследовали береговую линию

© Фото : СПАС ГРАД Национального центра помощи по МО/ВКонтактеПоиск пропавших подростков в Звенигороде
Поиск пропавших подростков в Звенигороде - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© Фото : СПАС ГРАД Национального центра помощи по МО/ВКонтакте
Поиск пропавших подростков в Звенигороде
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Волонтеры, участвующие в поисках троих пропавших в подмосковном Звенигороде детей, обследовали береговую линию и ближайшие населенные пункты, сообщили РИА Новости в пресс-службе поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".
В отряде отметили, что за все время поисков в штабе "ЛизаАлерт" зарегистрировались 323 человека и было выполнено 113 задач.
Добровольцы поисково-спасательного отряда ЛизаАлерт продолжают поиски троих детей в Звенигороде - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Пропавших в Подмосковье детей ищут около 300 волонтеров
8 марта, 16:53
"Пешие группы отработали береговую линию и ближайшие населенные пункты", - рассказали в "ЛизаАлерт".
Также в отряде добавили, что за время поисков беспилотниками и авиацией вертолетного поисково-спасательного отряда "Ангел" была отработана акватория.
По данным регионального главка МЧС в субботу 13-летняя девочка, двое 12-летних мальчиков в Одинцовском городском округе ушли гулять и до сих пор не вернулись.
Согласно свидетельским показаниям, детей видели в районе реки Москвы. На берегу обнаружены следы и личные вещи - шапка. В связи с этим особое внимание уделяется акватории реки, осуществляются погружения и обследование территории с воздуха с использованием БПЛА.
Поиск троих пропавших подростков в Звенигороде - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
В Звенигороде пропавших подростков ищут с помощью беспилотников
8 марта, 14:56
 
ПроисшествияЗвенигородМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала