В Звенигороде волонтеры во время поисков детей обследовали береговую линию

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Волонтеры, участвующие в поисках троих пропавших в подмосковном Звенигороде детей, обследовали береговую линию и ближайшие населенные пункты, сообщили РИА Новости в пресс-службе поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".

В отряде отметили, что за все время поисков в штабе "ЛизаАлерт" зарегистрировались 323 человека и было выполнено 113 задач.

"Пешие группы отработали береговую линию и ближайшие населенные пункты", - рассказали в "ЛизаАлерт".

Также в отряде добавили, что за время поисков беспилотниками и авиацией вертолетного поисково-спасательного отряда "Ангел" была отработана акватория.

По данным регионального главка МЧС в субботу 13-летняя девочка, двое 12-летних мальчиков в Одинцовском городском округе ушли гулять и до сих пор не вернулись.