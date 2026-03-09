Поиски пропавших в Подмосковье детей осложнил снегопад

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Поиски троих детей, пропавших в подмосковном Звенигороде, осложняются снегопадом, который ночью замел лед на реке, сообщили РИА Новости в пресс-службе национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям по Москве и Московской области "Спас Град".

"Но очень тяжелая сегодня работа предстоит. Все вчера замело. В итоге весь тонкий лед покрылся снегом, и непонятно, где какая толщина визуально на глаз", - рассказали в "Спас Граде".