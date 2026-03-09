https://ria.ru/20260309/zvenigorod-2079484326.html
Поиски пропавших в Подмосковье детей осложнил снегопад
Поиски троих детей, пропавших в подмосковном Звенигороде, осложняются снегопадом, который ночью замел лед на реке, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 09.03.2026
происшествия
московская область (подмосковье)
звенигород
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Поиски пропавших в Звенигороде детей осложняются ночным снегопадом