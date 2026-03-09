Рейтинг@Mail.ru
Зеленский приготовил "план Б" из-за Ирана, пишут СМИ - РИА Новости, 09.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:58 09.03.2026
Зеленский приготовил "план Б" из-за Ирана, пишут СМИ
Зеленский приготовил "план Б" из-за Ирана, пишут СМИ - РИА Новости, 09.03.2026
Зеленский приготовил "план Б" из-за Ирана, пишут СМИ
Владимир Зеленский намерен попытаться использовать войну на Ближнем Востоке, чтобы перетянуть американского лидера Дональда Трампа на свою сторону, пишет... РИА Новости, 09.03.2026
Зеленский приготовил "план Б" из-за Ирана, пишут СМИ

На Украине заявили о подготовке Зеленским "плана Б" из-за войны в Иране

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский намерен попытаться использовать войну на Ближнем Востоке, чтобы перетянуть американского лидера Дональда Трампа на свою сторону, пишет "Страна.ua".
"Первый вариант — последовать совету Трампа и как можно скорее заключить сделку по завершению войны, выведя украинские войска из Донбасса. Но Зеленский такой сценарий отвергает. Второй вариант — попытаться использовать войну в Иране, чтоб "перетянуть" Трампа и на свою сторону <…>. Именно его сейчас и пробует реализовать Киев и его группа поддержки на Западе", — говорится в публикации.
Американский журналист Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Такер Карлсон обратился к миру с необычным призывом
Вчера, 19:15
Как пишет издание, для этого глава киевского режима пытается продемонстрировать США свою "военную" полезность.
"Впрочем, пока это не оказывает никакого видимого влияния на Трампа", — отмечается в материале.
Американский зенитный ракетный комплекс Пэтриот - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
"Полная победа". В Финляндии внезапно высказались об оружии для Зеленского
Вчера, 19:51
На прошлой неделе Зеленский предлагал странам Ближнего Востоканекие украинские перехватчики дронов, с помощью которых ВСУ не в состоянии даже надежно защитить объекты в Киеве. При этом взамен он выпрашивал ракеты Patriot и требовал содействия в достижении перемирия на Украине.
США и Израиль 28 февраля начали атаковать объекты на территории ИРИ, в том числе в Тегеране, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Исламская республика наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным базам США на Ближнем Востоке.
Глава Пентагона Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Министр войны США сделал громкое заявление об Иране
Вчера, 18:18
 
