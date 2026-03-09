https://ria.ru/20260309/zelenskiy-2079563500.html
Зеленский приготовил "план Б" из-за Ирана, пишут СМИ
Зеленский приготовил "план Б" из-за Ирана, пишут СМИ - РИА Новости, 09.03.2026
Зеленский приготовил "план Б" из-за Ирана, пишут СМИ
Владимир Зеленский намерен попытаться использовать войну на Ближнем Востоке, чтобы перетянуть американского лидера Дональда Трампа на свою сторону, пишет... РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T20:58:00+03:00
2026-03-09T20:58:00+03:00
2026-03-09T20:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
иран
ближний восток
владимир зеленский
дональд трамп
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062156178_0:150:1618:1060_1920x0_80_0_0_521d044b83101dbe81be1acbc5401412.jpg
https://ria.ru/20260309/karlson-2079552246.html
https://ria.ru/20260309/ukraina-2079556852.html
https://ria.ru/20260309/iran-2079544476.html
сша
иран
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062156178_50:0:1487:1078_1920x0_80_0_0_363c8d9c41f822b6bfdb5cc9a05ec1a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, иран, ближний восток, владимир зеленский, дональд трамп, вооруженные силы украины, военная операция сша и израиля против ирана
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Иран, Ближний Восток, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Военная операция США и Израиля против Ирана
Зеленский приготовил "план Б" из-за Ирана, пишут СМИ
На Украине заявили о подготовке Зеленским "плана Б" из-за войны в Иране