СМИ: в Запорожье неизвестные в балаклавах устроили облаву в автобусе

МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Неизвестные мужчины в камуфляже и балаклавах в подконтрольном ВСУ городе Запорожье устроили облаву в салоне городского автобуса, сообщает украинское издание "Страна.ua".
«
"В Запорожье мужчины в камуфляже и балаклавах устроили облаву в салоне общественного транспорта. Пассажиры, в основном пожилые люди и женщины, пытались мешать им... Неизвестных было 10 человек", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.
На опубликованном изданием видео можно заметить, как неизвестные в итоге кого-то выводят из городского транспорта и усаживают в свой микроавтобус.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.