СМИ: в Запорожье неизвестные в балаклавах устроили облаву в автобусе - РИА Новости, 09.03.2026
Специальная военная операция на Украине
 
11:54 09.03.2026
СМИ: в Запорожье неизвестные в балаклавах устроили облаву в автобусе
СМИ: в Запорожье неизвестные в балаклавах устроили облаву в автобусе
СМИ: в Запорожье неизвестные в балаклавах устроили облаву в автобусе

В подконтрольном ВСУ Запорожье неизвестные устроили облаву в автобусе

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции в Киеве
Автомобиль полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Неизвестные мужчины в камуфляже и балаклавах в подконтрольном ВСУ городе Запорожье устроили облаву в салоне городского автобуса, сообщает украинское издание "Страна.ua".
«
"В Запорожье мужчины в камуфляже и балаклавах устроили облаву в салоне общественного транспорта. Пассажиры, в основном пожилые люди и женщины, пытались мешать им... Неизвестных было 10 человек", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.
Автомобильная пробка в Киеве из-за перекрытия улицы сотрудниками ТЦК - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
В Киеве сотрудники ТЦК перекрыли проспект
Вчера, 10:37
На опубликованном изданием видео можно заметить, как неизвестные в итоге кого-то выводят из городского транспорта и усаживают в свой микроавтобус.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
Мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Украинские сайты продают специальные телефоны на случай мобилизации
5 марта, 02:41
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожьеУкраинаДмитрий ЛубинецВооруженные силы УкраиныСтрана.uaВерховная Рада Украины
 
 
