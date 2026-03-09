Рейтинг@Mail.ru
На севере Японии произошло землетрясение магнитудой 5,9 - РИА Новости, 09.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:21 09.03.2026
https://ria.ru/20260309/yaponiya-2079553918.html
На севере Японии произошло землетрясение магнитудой 5,9
На севере Японии произошло землетрясение магнитудой 5,9 - РИА Новости, 09.03.2026
На севере Японии произошло землетрясение магнитудой 5,9
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло на северном японском острове Хоккайдо, сообщило главное метеорологическое управление Японии. РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T19:21:00+03:00
2026-03-09T19:21:00+03:00
в мире
хоккайдо
япония
саппоро
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33bd9068eb8a9308d13175faf1d59f58.jpg
https://ria.ru/20260309/zemletrjasenie-2079482314.html
хоккайдо
япония
саппоро
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_85abb70d2f6c29a4e19496f8fc2e06fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, хоккайдо, япония, саппоро
В мире, Хоккайдо, Япония, Саппоро
На севере Японии произошло землетрясение магнитудой 5,9

На Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 5,9

© Depositphotos.com / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма
Сейсмическая диаграмма - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© Depositphotos.com / Konstantin Sutyagin
Сейсмическая диаграмма. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло на северном японском острове Хоккайдо, сообщило главное метеорологическое управление Японии.
Очаг залегал на глубине в 150 километров и был расположен к югу от крупнейшего города региона Саппоро. Угрозы цунами нет, уточнило управление.
Данных о жертвах и разрушениях нет.
Памуккале - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Недалеко от турецкого курорта Памуккале произошло землетрясение
Вчера, 09:57
 
В миреХоккайдоЯпонияСаппоро
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала