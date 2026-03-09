https://ria.ru/20260309/yaponiya-2079553918.html
На севере Японии произошло землетрясение магнитудой 5,9
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло на северном японском острове Хоккайдо, сообщило главное метеорологическое управление Японии. РИА Новости, 09.03.2026
