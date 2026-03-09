Рейтинг@Mail.ru
Число погибших при взрыве газа на севере Казахстана выросло до 11
11:57 09.03.2026
Число погибших при взрыве газа на севере Казахстана выросло до 11
Число погибших при взрыве газа на севере Казахстана выросло до 11 - РИА Новости, 09.03.2026
Число погибших при взрыве газа на севере Казахстана выросло до 11
Скончались еще двое человек, пострадавших при взрыве газа в кафе города Щучинска на севере Казахстана, число жертв трагедии возросло до 11, сообщили РИА Новости РИА Новости, 09.03.2026
в мире
казахстан
акмолинская область
астана
казахстан
акмолинская область
астана
в мире, казахстан, акмолинская область, астана
В мире, Казахстан, Акмолинская область, Астана
Число погибших при взрыве газа на севере Казахстана выросло до 11

Число погибших при взрыве газа в Щучинске на севере Казахстана выросло до 11

© Фото : Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики КазахстанНа месте взрыва газового баллона в кафе в Казахстане
На месте взрыва газового баллона в кафе в Казахстане - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© Фото : Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан
На месте взрыва газового баллона в кафе в Казахстане
АЛМА-АТА, 9 мар - РИА Новости. Скончались еще двое человек, пострадавших при взрыве газа в кафе города Щучинска на севере Казахстана, число жертв трагедии возросло до 11, сообщили РИА Новости в управлении здравоохранения Акмолинской области.
В ночь на 27 февраля в кафе "Центр плова" в городе Щучинске, пристроенном к пятиэтажному жилому дому, произошел взрыв газа с последующим пожаром. В результате ЧП на месте погибли семь человек, в том числе 16-летняя девушка. Пострадали 28 человек, из них 13 госпитализировали, восьмерых после оказания медпомощи отпустили домой. В начале марта в больнице скончались двое человек, получивших сильные ожоги - число жертв трагедии возросло до девяти. По факту пожара в кафе возбудили уголовное дело. Владельца заведения задержали на два месяца.
"Несмотря на все усилия врачей, скончались еще двое крайне тяжелых пациентов, пострадавших от взрыва в Щучинске: 8 марта скончался пациент в реанимации стационара "Авиценна-Бурабай", а 9 марта ушла из жизни пациентка, проходившая лечение в Акмолинской многопрофильной областной больнице города Кокшетау", - привели в пресс-службе ведомства слова руководителя управления здравоохранения Акмолинской области Наримана Ермека.
Власти Казахстана заявили, что выплатят семьям погибших при взрыве газа по 4 тысячи долларов, пострадавшим - по 2 тысячи долларов. Кроме того, родственникам пообещали погасить имеющиеся кредиты.
После трагедии жительница Щучинска рассказала РИА Новости, что в ее городе нет централизованного газоснабжения, и горожане даже в многоэтажных домах используют газовые баллоны.
Щучинск - курортный город, расположенный в северной части Казахстана на озере Щучье, в 70 километрах к юго-востоку от административного центра области города Кокшетау и в 250 километрах от Астаны. Население города составляет около 48 тысяч человек.
