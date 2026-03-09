Рейтинг@Mail.ru
В 2022-м ее выгнали: кто принес России первое золото Паралимпиады
16:36 09.03.2026
В 2022-м ее выгнали: кто принес России первое золото Паралимпиады
В 2022-м ее выгнали: кто принес России первое золото Паралимпиады
Горнолыжница Варвара Ворончихина принесла сборной России первую золотую медаль Паралимпийских игр 2026 года. РИА Новости Спорт рассказывает историю чемпионки.
2026-03-09T16:36:00+03:00
2026-03-09T16:38:00+03:00
2026
В 2022-м ее выгнали: кто принес России первое золото Паралимпиады

Горнолыжница Ворончихина завоевала золотую медаль на Паралимпиаде

Светлана Бонопартова
Горнолыжница Варвара Ворончихина принесла сборной России первую золотую медаль Паралимпийских игр 2026 года. РИА Новости Спорт рассказывает историю чемпионки.

"Мама, получилось"

Варвара Ворончихина - самая молодая спортсменка российской делегации на Паралимпиаде. Ей всего 23 года, и это ее дебютное участие в Играх. Стартовать на турнире она могла еще в 2022 году в Пекине, но Международный паралимпийский комитет принял решение не допускать атлетов из России к участию из-за угроз массового бойкота со стороны других стран. Сборная покинула Китай за несколько дней до старта.
Спустя четыре года российским паралимпийцам вернули право участвовать в соревнованиях с флагом, гимном и другими национальными атрибутами. И теперь сборная России не только носит форму с яркой нашивкой "Russia" на куртках, но и слушает гимн, стоя на первой ступени пьедестала.
"Уникальный день". Терентьев высказался о российском гимне на Паралимпиаде
Вчера, 15:42
Подготовка к супергиганту проходила у Ворончихиной непросто. Дисциплина является одной из самых нелюбимых у Варвары, параллельно давили нервы, сложно было собраться. Все это отразилось на самочувствии. Но к выходу на старт она смогла собраться. Стартовав третьей по очереди, приехала к финишу первой и осталась на этой строчке вплоть до конца турнира. Отрыв от ближайшей преследовательницы, француженки Орели Ришар, - более двух сотых.
Ворончихина призналась, что смотреть на заезды соперниц было крайне тяжело, эмоции накрывали все больше. Когда же соревнования завершились, Варвара трогательно обратилась через камеру к самому родному человеку: "Мама, получилось", а потом заплакала.
Паралимпиада-2026. Горные лыжи. Женщины. Супергигант

"Медаль посвящаю дедушке, он не дождался"

Семья играет большую роль в жизни спортсменки. У Ворончихиной с рождения отсутствует часть левой руки, но родители никогда не ограничивали девочку в ее увлечениях. Варвара росла настолько активной, что каталась на коньках, играла в хоккей и баскетбол, но лыжи привлекали сильнее всего. В четыре года она впервые встала на склон, а уже в шесть лет родители записали ее в горнолыжную секцию школы олимпийского резерва. Большую помощь в спортивной подготовке оказал тренер Юрий Пешков, именно он помог девочке разработать особую технику катания с одной палкой. Результаты не заставили себя ждать: первые места на местных турнирах, попадание в национальную команду, первые сборы в Швейцарии и победы на международных турнирах. Сейчас - золото Паралимпийских игр в Италии.
«
"Посвящаю эту медаль моему дедушке, Александру Ивановичу Малышеву. Он ушел год назад, к сожалению, не смог дождаться. Это должно было случиться раньше, но в Пекине нас выгнали", - со слезами на глазах сказала Ворончихина журналистам сразу после победы.
"Конец несправедливости": Васильев восхитился победой Ворончихиной
Вчера, 13:21
У прессы Варвара вызвала всеобщий ажиотаж: ее подзывали от камеры к камере и не хотели отпускать, пока волонтеры микст-зоны не отводили ее дальше. Вопросы разные: от заезда до политики, но на провокации Ворончихина не ведется.
"Иностранная пресса спрашивает про проезд, эмоции, чувства. Но также про политику, которую я не хочу затрагивать. Зачем об этом говорить? Это спорт, все равны. Хочется просто наслаждаться атмосферой", - отметила спортсменка.

"Правильно, что Россию допустили"

Церемонию награждения Ворончихина ждала с трепетным предвкушением, ведь гимн России прозвучал на паралимпийской арене впервые с Игр 2014 года. Выходила на подиум серьезно, первая улыбка на лице появилась, лишь когда журналист с трибун крикнул: "Варвара - молодец!".
Во время звучания гимна, казалось, Ворончихина сама не верила, что это свершилось, в моменте даже покачала головой.
Паралимпиада-2026. Горные лыжи. Супергигант. Церемония награждения
«

"Честно, очень приятно, что я смогла сотворить историю, и впервые за 12 лет мы услышали гимн. Сейчас я немного выдохлась и устала, не могу осознать, насколько это глобально и удивительно. Думаю, когда вернусь домой, буду в шоке. Очень рада", - сказала Ворончихина после награждения.

Среди болельщиков Ворончихина все больше набирает популярность. Еще в первый день соревнований иностранная публика окружила спортсменку и просила сфотографироваться и дать автограф. Но сейчас зрители активно машут и кричат ей с трибун, пытаясь привлечь внимание и получить ответную реакцию. Варвара машет в ответ и никому не отказывает в фотографии.
Глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков также отмечает популярность сборной России среди болельщиков.
«

"Мы были на разрыв, когда гуляли по городу. Все хотели сфотографироваться, сказать добрые слова. Представители разных стран подходили, говорили: "Правильно сделали, что вас допустили". Спорт должен быть вне политики, придем за вас болеть", - рассказал Рожков.

Сразу после церемонии награждения Ворончихина ушла на тренировку готовиться к новой дисциплине. 12 марта спортсменка примет участие в гигантском слаломе.
Шестеро с флагом и гимном: что нельзя пропустить на Паралимпиаде-2026
6 марта, 00:15
 
