В 2022-м ее выгнали: кто принес России первое золото Паралимпиады

Горнолыжница Варвара Ворончихина принесла сборной России первую золотую медаль Паралимпийских игр 2026 года. РИА Новости Спорт рассказывает историю чемпионки.

"Мама, получилось"

Варвара Ворончихина - самая молодая спортсменка российской делегации на Паралимпиаде. Ей всего 23 года, и это ее дебютное участие в Играх. Стартовать на турнире она могла еще в 2022 году в Пекине, но Международный паралимпийский комитет принял решение не допускать атлетов из России к участию из-за угроз массового бойкота со стороны других стран. Сборная покинула Китай за несколько дней до старта.

Спустя четыре года российским паралимпийцам вернули право участвовать в соревнованиях с флагом, гимном и другими национальными атрибутами. И теперь сборная России не только носит форму с яркой нашивкой "Russia" на куртках, но и слушает гимн, стоя на первой ступени пьедестала.

Подготовка к супергиганту проходила у Ворончихиной непросто. Дисциплина является одной из самых нелюбимых у Варвары, параллельно давили нервы, сложно было собраться. Все это отразилось на самочувствии. Но к выходу на старт она смогла собраться. Стартовав третьей по очереди, приехала к финишу первой и осталась на этой строчке вплоть до конца турнира. Отрыв от ближайшей преследовательницы, француженки Орели Ришар, - более двух сотых.

Ворончихина призналась, что смотреть на заезды соперниц было крайне тяжело, эмоции накрывали все больше. Когда же соревнования завершились, Варвара трогательно обратилась через камеру к самому родному человеку: "Мама, получилось", а потом заплакала.

"Медаль посвящаю дедушке, он не дождался"

Семья играет большую роль в жизни спортсменки. У Ворончихиной с рождения отсутствует часть левой руки, но родители никогда не ограничивали девочку в ее увлечениях. Варвара росла настолько активной, что каталась на коньках, играла в хоккей и баскетбол, но лыжи привлекали сильнее всего. В четыре года она впервые встала на склон, а уже в шесть лет родители записали ее в горнолыжную секцию школы олимпийского резерва. Большую помощь в спортивной подготовке оказал тренер Юрий Пешков, именно он помог девочке разработать особую технику катания с одной палкой. Результаты не заставили себя ждать: первые места на местных турнирах, попадание в национальную команду, первые сборы в Швейцарии и победы на международных турнирах. Сейчас - золото Паралимпийских игр в Италии.

« "Посвящаю эту медаль моему дедушке, Александру Ивановичу Малышеву. Он ушел год назад, к сожалению, не смог дождаться. Это должно было случиться раньше, но в Пекине нас выгнали", - со слезами на глазах сказала Ворончихина журналистам сразу после победы.

У прессы Варвара вызвала всеобщий ажиотаж: ее подзывали от камеры к камере и не хотели отпускать, пока волонтеры микст-зоны не отводили ее дальше. Вопросы разные: от заезда до политики, но на провокации Ворончихина не ведется.

"Иностранная пресса спрашивает про проезд, эмоции, чувства. Но также про политику, которую я не хочу затрагивать. Зачем об этом говорить? Это спорт, все равны. Хочется просто наслаждаться атмосферой", - отметила спортсменка.

"Правильно, что Россию допустили"

Церемонию награждения Ворончихина ждала с трепетным предвкушением, ведь гимн России прозвучал на паралимпийской арене впервые с Игр 2014 года. Выходила на подиум серьезно, первая улыбка на лице появилась, лишь когда журналист с трибун крикнул: "Варвара - молодец!".

Во время звучания гимна, казалось, Ворончихина сама не верила, что это свершилось, в моменте даже покачала головой.

« "Честно, очень приятно, что я смогла сотворить историю, и впервые за 12 лет мы услышали гимн. Сейчас я немного выдохлась и устала, не могу осознать, насколько это глобально и удивительно. Думаю, когда вернусь домой, буду в шоке. Очень рада", - сказала Ворончихина после награждения.

Среди болельщиков Ворончихина все больше набирает популярность. Еще в первый день соревнований иностранная публика окружила спортсменку и просила сфотографироваться и дать автограф. Но сейчас зрители активно машут и кричат ей с трибун, пытаясь привлечь внимание и получить ответную реакцию. Варвара машет в ответ и никому не отказывает в фотографии.

Глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков также отмечает популярность сборной России среди болельщиков.

« "Мы были на разрыв, когда гуляли по городу. Все хотели сфотографироваться, сказать добрые слова. Представители разных стран подходили, говорили: "Правильно сделали, что вас допустили". Спорт должен быть вне политики, придем за вас болеть", - рассказал Рожков.