"Бегут мурашки": Ворончихина рассказала о предвкушении гимна на Играх
Горнолыжница Варвара Ворончихина, победившая в супергиганте на Паралимпиаде в Италии, призналась, что у нее бегут мурашки от осознания того, что на церемонии... РИА Новости Спорт, 09.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078600781_0:355:2989:2036_1920x0_80_0_0_f159d611972f0091ee3c1c09183f129c.jpg
Ворончихина рассказала, что предвкушает церемонию награждения с гимном России