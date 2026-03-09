Рейтинг@Mail.ru
"Бегут мурашки": Ворончихина рассказала о предвкушении гимна на Играх - РИА Новости Спорт, 09.03.2026
12:53 09.03.2026 (обновлено: 12:57 09.03.2026)
"Бегут мурашки": Ворончихина рассказала о предвкушении гимна на Играх
"Бегут мурашки": Ворончихина рассказала о предвкушении гимна на Играх
спорт
россия
италия
милан
паралимпийский комитет россии (пкр)
паралимпийские игры
россия
италия
милан
спорт, россия, италия, милан, паралимпийский комитет россии (пкр), паралимпийские игры
Спорт, Россия, Италия, Милан, Паралимпийский комитет России (ПКР), Паралимпийские игры
"Бегут мурашки": Ворончихина рассказала о предвкушении гимна на Играх

Ворончихина рассказала, что предвкушает церемонию награждения с гимном России

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВарвара Ворончихина
Варвара Ворончихина - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Варвара Ворончихина. Архивное фото
КОРТИНА-Д'АМПЕЦЦО, 9 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Горнолыжница Варвара Ворончихина, победившая в супергиганте на Паралимпиаде в Италии, призналась, что у нее бегут мурашки от осознания того, что на церемонии награждения будет звучать гимн России и развеваться флаг страны.
Ворончихина в понедельник принесла сборной России первую золотую медаль на Играх. Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР).
"Сегодня будет звучать наш гимн, это много значит, у меня даже мурашки. Приятно видеть развевающийся флаг и флаг на трибуне", - сказала Ворончихина журналистам.
Паралимпиада в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходит с 6 по 15 марта. В ней принимают участие шесть россиян.
Флаги IPC и ПКР - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Российские паралимпийцы довольны формой на Паралимпиаде, заявил Куснирович
СпортРоссияИталияМиланПаралимпийский комитет России (ПКР)Паралимпийские игры
 
