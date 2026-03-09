https://ria.ru/20260309/voronchikhina-2079503988.html
"Мама, получилось!": первые эмоции Ворончихиной попали в трансляцию
"Мама, получилось!": первые эмоции Ворончихиной попали в трансляцию - РИА Новости Спорт, 09.03.2026
"Мама, получилось!": первые эмоции Ворончихиной попали в трансляцию
Российская горнолыжница Варвара Ворончихина обратилась к маме и прослезилась после завоевания золотой медали на Паралимпиаде в Италии. РИА Новости Спорт, 09.03.2026
Ворончихина обратилась к маме и прослезилась после победы на Паралимпиаде
КОРТИНА-Д'АМПЕЦЦО, 9 мар - РИА Новости. Российская горнолыжница Варвара Ворончихина обратилась к маме и прослезилась после завоевания золотой медали на Паралимпиаде в Италии.
В понедельник 23-летняя спортсменка одержала победу в супергиганте и принесла сборной России первую золотую медаль на Играх. Для Ворончихиной это дебютное участие в Паралимпиаде.
После соревнований спортсменка подошла к камере и с улыбкой сказала: "Мама, получилось", а потом заплакала.
Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходят с 6 по 15 марта. В них принимают участие шесть россиян.