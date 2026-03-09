Ворончихина рассказала, кому посвятила победу на Паралимпиаде

КОРТИНА-Д'АМПЕЦЦО, 9 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Российская горнолыжница Варвара Ворончихина заявила, что посвящает победу на Паралимпийских играх в Италии ушедшему из жизни дедушке.
В понедельник Ворончихина принесла сборной России первую золотую медаль на Играх, одержав победу в супергиганте. Спортсменка выступила в классе LW 6/8-2 (поражение части руки).
«
"Меня так накрывали эмоции, не могла поверить, что выиграла. Вчера было очень трудно, это не моя любимая дисциплина, сложно было собраться. На тренировках не очень хорошо себя чувствовала. Рада, что получилось выступить достойно", - сказала Ворончихина журналистам.
"Посвящаю эту медаль моему дедушке, Александру Ивановичу Малышеву. Он ушел год назад, к сожалению, не смог дождаться. Это должно было случиться раньше, но в Пекине нас выгнали. Хочу поблагодарить всех фанатов, у нас большая страна", - отметила спортсменка.
В субботу Ворончихина стала бронзовым призером в скоростном спуске и принесла сборной России первую медаль Паралимпиады. Спортсменке 23 года. Она впервые принимает участие в Паралимпиаде. Россиянка становилась чемпионкой мира и победительницей этапов Кубка мира.