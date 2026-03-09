Рейтинг@Mail.ru
Ворончихина рассказала, кому посвятила победу на Паралимпиаде - РИА Новости Спорт, 09.03.2026
12:33 09.03.2026
Ворончихина рассказала, кому посвятила победу на Паралимпиаде
Ворончихина рассказала, кому посвятила победу на Паралимпиаде
Российская горнолыжница Варвара Ворончихина заявила, что посвящает победу на Паралимпийских играх в Италии ушедшему из жизни дедушке.
Новости
Ворончихина рассказала, кому посвятила победу на Паралимпиаде

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкВарвара Ворончихина
Варвара Ворончихина
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Варвара Ворончихина. Архивное фото
КОРТИНА-Д'АМПЕЦЦО, 9 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Российская горнолыжница Варвара Ворончихина заявила, что посвящает победу на Паралимпийских играх в Италии ушедшему из жизни дедушке.
В понедельник Ворончихина принесла сборной России первую золотую медаль на Играх, одержав победу в супергиганте. Спортсменка выступила в классе LW 6/8-2 (поражение части руки).
«
"Меня так накрывали эмоции, не могла поверить, что выиграла. Вчера было очень трудно, это не моя любимая дисциплина, сложно было собраться. На тренировках не очень хорошо себя чувствовала. Рада, что получилось выступить достойно", - сказала Ворончихина журналистам.
"Посвящаю эту медаль моему дедушке, Александру Ивановичу Малышеву. Он ушел год назад, к сожалению, не смог дождаться. Это должно было случиться раньше, но в Пекине нас выгнали. Хочу поблагодарить всех фанатов, у нас большая страна", - отметила спортсменка.
В субботу Ворончихина стала бронзовым призером в скоростном спуске и принесла сборной России первую медаль Паралимпиады. Спортсменке 23 года. Она впервые принимает участие в Паралимпиаде. Россиянка становилась чемпионкой мира и победительницей этапов Кубка мира.
Паралимпиада-2026. Горные лыжи. Скоростной спуск. Церемония награждения - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© 2026 МИА «Россия сегодня»
