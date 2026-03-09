Рейтинг@Mail.ru
"Приятно сотворить историю": Ворончихина поделилась эмоциями от золота - РИА Новости Спорт, 09.03.2026
15:48 09.03.2026 (обновлено: 16:00 09.03.2026)
"Приятно сотворить историю": Ворончихина поделилась эмоциями от золота
"Приятно сотворить историю": Ворончихина поделилась эмоциями от золота - РИА Новости Спорт, 09.03.2026
"Приятно сотворить историю": Ворончихина поделилась эмоциями от золота
Победительница Паралимпийских игр в горнолыжном спорте россиянка Варвара Ворончихина заявила журналистам, что ей приятно сотворить историю и услышать гимн... РИА Новости Спорт, 09.03.2026
2026
паралимпийские игры, спорт
Паралимпийские игры, Спорт
"Приятно сотворить историю": Ворончихина поделилась эмоциями от золота

Ворончихина: приятно сотворить историю и услышать гимн России на Паралимпиаде

КОРТИНА-Д'АМПЕЦЦО, 9 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Победительница Паралимпийских игр в горнолыжном спорте россиянка Варвара Ворончихина заявила журналистам, что ей приятно сотворить историю и услышать гимн страны.
В понедельник Ворончихина одержала победу в супергиганте, принеся сборной России первую золотую медаль на Паралимпиаде в Италии. Гимн России прозвучал на Играх впервые за 12 лет.
"Честно, очень приятно, что я смогла сотворить историю и впервые за 12 лет на мне мы услышали гимн. Сейчас я немного выдохлась и устала и не могу осознать, насколько это глобально и удивительно. Думаю, когда вернусь домой, буду в шоке. Очень рада", - заявила 23-летняя Ворончихина журналистам.
Российские болельщики рассказали о праздничной атмосфере на Паралимпиаде
