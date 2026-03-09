https://ria.ru/20260309/voronchihina-2079523290.html
Ворончихина прослезилась во время исполнения российского гимна
Ворончихина прослезилась во время исполнения российского гимна - РИА Новости Спорт, 09.03.2026
Ворончихина прослезилась во время исполнения российского гимна
Чемпионка Паралимпийских игр в Италии горнолыжница Варвара Ворончихина прослезилась во время исполнения гимна России на церемонии награждения. РИА Новости Спорт, 09.03.2026
