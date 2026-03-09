Рейтинг@Mail.ru
Ворончихина прослезилась во время исполнения российского гимна - РИА Новости Спорт, 09.03.2026
15:27 09.03.2026
Ворончихина прослезилась во время исполнения российского гимна
Ворончихина прослезилась во время исполнения российского гимна - РИА Новости Спорт, 09.03.2026
Ворончихина прослезилась во время исполнения российского гимна
Чемпионка Паралимпийских игр в Италии горнолыжница Варвара Ворончихина прослезилась во время исполнения гимна России на церемонии награждения. РИА Новости Спорт, 09.03.2026
спорт, паралимпийский комитет россии (пкр), паралимпийские игры
Спорт, Паралимпийский комитет России (ПКР), Паралимпийские игры
Ворончихина прослезилась во время исполнения российского гимна

Чемпионка Паралимпиады Ворончихина прослезилась во время исполнения гимна России

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкЧемпионка Паралимпийских игр в Италии горнолыжница Варвара Ворончихина
Чемпионка Паралимпийских игр в Италии горнолыжница Варвара Ворончихина - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Чемпионка Паралимпийских игр в Италии горнолыжница Варвара Ворончихина
КОРТИНА-Д'АМПЕЦЦО, 9 мар - РИА Новости. Чемпионка Паралимпийских игр в Италии горнолыжница Варвара Ворончихина прослезилась во время исполнения гимна России на церемонии награждения.
В понедельник Ворончихина одержала победу в супергиганте, принеся сборной России первую золотую медаль на Паралимпиаде. Гимн России прозвучал на Играх впервые за 12 лет.
Российские спортсмены впервые с 2014 года принимают участие в Паралимпиаде с национальной символикой. В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР).
Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходят с 6 по 15 марта. В них принимают участие шесть россиян. Ранее Ворончихина и еще один горнолыжник, Алексей Бугаев, завоевали бронзовые награды в скоростном спуске.
Филипп Шеббо - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
"Решил посидеть": паралимпиец Шеббо прокомментировал падения
8 марта, 14:32
 
СпортПаралимпийский комитет России (ПКР)Паралимпийские игры
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
