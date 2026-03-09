Рейтинг@Mail.ru
Волейбол
 
17:06 09.03.2026
Волейболисты петербургского "Зенита" обыграли "Локомотив"
Волейболисты петербургского "Зенита" обыграли "Локомотив"
Волейболисты петербургского "Зенита" обыграли новосибирский "Локомотив" в матче 29-го тура чемпионата России. РИА Новости Спорт, 09.03.2026
волейбол
спорт
суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
зенит (санкт-петербург)
локомотив (калининград)
волейбол, суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин), зенит (санкт-петербург), локомотив (калининград)
Волейбол, Спорт, Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин), Зенит (Санкт-Петербург), Локомотив (Калининград)
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Волейболисты петербургского "Зенита" обыграли новосибирский "Локомотив" в матче 29-го тура чемпионата России.
Встреча, которая прошла в понедельник в Новосибирске, завершилась поражением хозяев со счетом 0-3 (21:25, 24:26, 23:25).
"Зенит" выиграл третий раз подряд и с 24 победами в 29 матчах идет на третьем месте в турнирной таблице, где "Локомотив" (23 победы в 29 матчах) идет на четвертой позиции.
Волейболисты казанского Зенита - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Волейболисты "Зенита" обыграли "Динамо-ЛО" в матче чемпионата России
8 марта, 18:49
 
Волейбол
 
Заголовок открываемого материала