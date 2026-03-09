https://ria.ru/20260309/volejbolisty-2079537588.html
Волейболисты петербургского "Зенита" обыграли "Локомотив"
Волейболисты петербургского "Зенита" обыграли новосибирский "Локомотив" в матче 29-го тура чемпионата России. РИА Новости Спорт, 09.03.2026
волейбол
спорт
суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
зенит (санкт-петербург)
локомотив (калининград)
Волейболисты петербургского "Зенита" обыграли "Локомотив"
