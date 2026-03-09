Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в результате пожара у вокзала в Глазго обрушился купол здания
04:15 09.03.2026 (обновлено: 14:01 09.03.2026)
СМИ: в результате пожара у вокзала в Глазго обрушился купол здания
2026
Новости
Пожар рядом с центральным вокзалом в Глазго
Крупный пожар произошел рядом с центральным вокзалом в шотландском Глазго.
в мире, глазго, sun
В мире, Глазго, Sun
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Купол здания Викторианской эпохи обрушился в результате пожара в шотландском городе Глазго, пишет газета Sun.
Ранее издание Guardian сообщало об отмене десятков поездов в городе в связи с пожаром в магазине электронных сигарет неподалеку от железнодорожного вокзала.
"Знаменитый купол известного дома Форсайт-Хаус обрушился, когда огонь перекинулся на соседнюю улицу Гордон-стрит, недалеко от главного входа в Центральный вокзал", - говорится в материале издания.
По данным газеты, пламя направлялось в сторону вокзала, в результате пожара обрушились несколько зданий.
Отмечается, что в тушении пожара задействованы около 60 пожарных. Людей из близлежащих зданий эвакуировали.
Полицейские в Лондоне - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
В Лондоне задержали мужчину по подозрению в попытке поджога отеля
27 сентября 2025, 02:40
 
В мире, Глазго, Sun
 
 
