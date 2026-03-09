https://ria.ru/20260309/vokzal-2079459118.html
СМИ: в результате пожара у вокзала в Глазго обрушился купол здания
СМИ: в результате пожара у вокзала в Глазго обрушился купол здания - РИА Новости, 09.03.2026
СМИ: в результате пожара у вокзала в Глазго обрушился купол здания
Купол здания Викторианской эпохи обрушился в результате пожара в шотландском городе Глазго, пишет газета Sun. РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T04:15:00+03:00
2026-03-09T04:15:00+03:00
2026-03-09T14:01:00+03:00
в мире
глазго
sun
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/09/2079470224_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_129daf92ece3ec1ad0f377060078a20c.jpg
https://ria.ru/20250927/london-2044730308.html
глазго
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/09/2079470224_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_59d7cf58a0268569587759a4b3d1570b.jpg
Пожар рядом с центральным вокзалом в Глазго
Крупный пожар произошел рядом с центральным вокзалом в шотландском Глазго.
2026-03-09T04:15
true
PT0M38S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, глазго, sun
СМИ: в результате пожара у вокзала в Глазго обрушился купол здания
Sun: в результате пожара у вокзала в Глазго обрушился купол здания
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости.
Купол здания Викторианской эпохи обрушился в результате пожара в шотландском городе Глазго, пишет газета Sun
.
Ранее издание Guardian сообщало об отмене десятков поездов в городе в связи с пожаром в магазине электронных сигарет неподалеку от железнодорожного вокзала.
"Знаменитый купол известного дома Форсайт-Хаус обрушился, когда огонь перекинулся на соседнюю улицу Гордон-стрит, недалеко от главного входа в Центральный вокзал", - говорится в материале издания.
По данным газеты, пламя направлялось в сторону вокзала, в результате пожара обрушились несколько зданий.
Отмечается, что в тушении пожара задействованы около 60 пожарных. Людей из близлежащих зданий эвакуировали.