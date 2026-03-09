Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

СМИ: в результате пожара у вокзала в Глазго обрушился купол здания

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Купол здания Викторианской эпохи обрушился в результате пожара в шотландском городе Глазго, пишет газета Купол здания Викторианской эпохи обрушился в результате пожара в шотландском городе Глазго, пишет газета Sun

Ранее издание Guardian сообщало об отмене десятков поездов в городе в связи с пожаром в магазине электронных сигарет неподалеку от железнодорожного вокзала.

"Знаменитый купол известного дома Форсайт-Хаус обрушился, когда огонь перекинулся на соседнюю улицу Гордон-стрит, недалеко от главного входа в Центральный вокзал", - говорится в материале издания.

По данным газеты, пламя направлялось в сторону вокзала, в результате пожара обрушились несколько зданий.