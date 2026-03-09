Рейтинг@Mail.ru
Украинским инкассаторам, задержанным в Венгрии, запретили въезд в Шенген - РИА Новости, 09.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:09 09.03.2026
https://ria.ru/20260309/vengrija-2079558780.html
Украинским инкассаторам, задержанным в Венгрии, запретили въезд в Шенген
Украинским инкассаторам, задержанным в Венгрии, запретили въезд в Шенген - РИА Новости, 09.03.2026
Украинским инкассаторам, задержанным в Венгрии, запретили въезд в Шенген
Задержанным в Венгрии сотрудникам украинского государственного "Ощадбанка" на 3 года запретили въезд в шенгенскую зону, утверждают в МИД Украины. РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T20:09:00+03:00
2026-03-09T20:09:00+03:00
в мире
венгрия
украина
австрия
петер сийярто
виктор орбан
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950619818_0:23:3071:1750_1920x0_80_0_0_125e9e2320796c75de25a5b552995eb5.jpg
https://ria.ru/20260308/oschadbank-2079342834.html
венгрия
украина
австрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950619818_272:0:3001:2047_1920x0_80_0_0_cdd41b014cc21401a572f307901a224b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, украина, австрия, петер сийярто, виктор орбан, мирный план сша по украине
В мире, Венгрия, Украина, Австрия, Петер Сийярто, Виктор Орбан, Мирный план США по Украине
Украинским инкассаторам, задержанным в Венгрии, запретили въезд в Шенген

Задержанным в Венгрии украинским инкассаторам запретили въезд в Шенген на 3 года

© AP Photo / Denes ErdosФлаг Венгрии в Будапеште
Флаг Венгрии в Будапеште - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© AP Photo / Denes Erdos
Флаг Венгрии в Будапеште. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Задержанным в Венгрии сотрудникам украинского государственного "Ощадбанка" на 3 года запретили въезд в шенгенскую зону, утверждают в МИД Украины.
Ранее в "Ощадбанке" заявляли, что в Венгрии были задержаны, а позже отпущены семеро их сотрудников.
«
"По представлению венгерского управления защиты Конституции 6 марта венгерской стороной было принято решение о депортации украинцев и 3-летнем запрете въезда на территорию Шенгена", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД Украины.
Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии заявило 6 марта, что задержало по подозрению в отмывании денег семь граждан Украины, включая бывшего генерала украинских спецслужб, отвечавшего за перевозку из Австрии на Украину 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девяти килограммов золота. Как заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, венгерские власти требуют от Украины объяснений и проведут собственное расследование. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан сообщил, что Венгрия решит судьбу конфискованных у украинцев денег, когда поймет, чьи они, а пока оставит их у себя.
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Украинский "Ощадбанк" потребовал от Венгрии вернуть конфискованные ценности
8 марта, 10:24
 
В миреВенгрияУкраинаАвстрияПетер СийяртоВиктор ОрбанМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала