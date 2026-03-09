Украинским инкассаторам, задержанным в Венгрии, запретили въезд в Шенген

МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Задержанным в Венгрии сотрудникам украинского государственного "Ощадбанка" на 3 года запретили въезд в шенгенскую зону, утверждают в МИД Украины.
Ранее в "Ощадбанке" заявляли, что в Венгрии были задержаны, а позже отпущены семеро их сотрудников.
"По представлению венгерского управления защиты Конституции 6 марта венгерской стороной было принято решение о депортации украинцев и 3-летнем запрете въезда на территорию Шенгена", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД Украины.
Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии заявило 6 марта, что задержало по подозрению в отмывании денег семь граждан Украины, включая бывшего генерала украинских спецслужб, отвечавшего за перевозку из Австрии на Украину 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девяти килограммов золота. Как заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, венгерские власти требуют от Украины объяснений и проведут собственное расследование. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан сообщил, что Венгрия решит судьбу конфискованных у украинцев денег, когда поймет, чьи они, а пока оставит их у себя.