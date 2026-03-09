Рейтинг@Mail.ru
Разговор с Путиным состоялся по инициативе Трампа, заявил Ушаков - РИА Новости, 09.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:29 09.03.2026 (обновлено: 22:33 09.03.2026)
https://ria.ru/20260309/ushakov-2079570672.html
Разговор с Путиным состоялся по инициативе Трампа, заявил Ушаков
Разговор с Путиным состоялся по инициативе Трампа, заявил Ушаков - РИА Новости, 09.03.2026
Разговор с Путиным состоялся по инициативе Трампа, заявил Ушаков
Разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа состоялся по инициативе американского президента, сообщил помощник президента РФ Юрий... РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T22:29:00+03:00
2026-03-09T22:33:00+03:00
в мире
россия
владимир путин
дональд трамп
юрий ушаков
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005805664_50:0:1440:782_1920x0_80_0_0_caf5343543e5fbe706a7c44eb94bf8c3.jpg
https://ria.ru/20260309/razgovor-2079570785.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005805664_180:0:1260:810_1920x0_80_0_0_4bae5a7db2852a29ed4bd70cdc3b0ee2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков, сша
В мире, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, США
Разговор с Путиным состоялся по инициативе Трампа, заявил Ушаков

Ушаков: разговор с Путиным состоялся по инициативе Трампа

© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей ДружининДональд Трамп и Владимир Путин
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей Дружинин
Дональд Трамп и Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа состоялся по инициативе американского президента, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Сегодня вечером состоялся телефонный разговор президентов России и США. Дональд Трамп позвонил Владимиру Владимировичу Путину, чтобы обсудить ряд крайне важных тем, связанных с текущим развитием международной обстановки", - сказал Ушаков журналистам
Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Разговор Путина и Трампа носил деловой характер, заявил Ушаков
Вчера, 22:29
 
В миреРоссияВладимир ПутинДональд ТрампЮрий УшаковСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала