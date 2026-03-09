Рейтинг@Mail.ru
ВВС Украины заявили о гибели летчика
18:03 09.03.2026
ВВС Украины заявили о гибели летчика
Украинский летчик, командир 39-й бригады тактической авиации, погиб на восточном направлении при выполнении боевого задания, сообщили в понедельник в воздушных... РИА Новости, 09.03.2026
в мире
украина
вооруженные силы украины
украина
в мире, украина, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
ВВС Украины заявили о гибели летчика

Украинский летчик погиб при выполнении боевого задания

Здание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание правительства Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Украинский летчик, командир 39-й бригады тактической авиации, погиб на восточном направлении при выполнении боевого задания, сообщили в понедельник в воздушных силах Украины.
"Сегодня днем… на восточном направлении в условиях значительного преимущества воздушного противника… погиб полковник Александр Довгач – командир 39-й бригады тактической авиации, герой Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале воздушных сил ВСУ.
В ВВС Украины уточнили, что это произошло при выполнении им боевого задания.
Дым на месте падения французского истребителя Mirage 2000 в Волынской области - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Французский истребитель ВСУ разбился в Волынской области
22 июля 2025, 22:59
 
