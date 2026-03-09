https://ria.ru/20260309/ukraina-2079543191.html
ВВС Украины заявили о гибели летчика
ВВС Украины заявили о гибели летчика
Украинский летчик, командир 39-й бригады тактической авиации, погиб на восточном направлении при выполнении боевого задания, сообщили в понедельник в воздушных... РИА Новости, 09.03.2026
Украинский летчик погиб при выполнении боевого задания