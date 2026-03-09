Депутат ГД оценил влияние ситуации на Ближнем Востоке на Украину

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международной политике Алексей Чепа оценил влияние ситуации на Ближнем Востоке на конфликт с Украиной.
"Мы понимаем, что внимание и мировой интерес к украинскому конфликту явно остыли. Это очень негативно влияет на (Владимира - ред.) Зеленского и на его работу в отношении возможности получения денег. Сегодня попытки каким-то образом, используя этот конфликт, привлекать внимание к украинским вооруженным силам ему не удаются", - сказал Чепа интернет-изданию "Лента.ру".
Депутат добавил, что оружия, которого Украина добивается (в частности, систем противоракетной и противовоздушной обороны), сейчас будет не хватать самим США. Он отметил, что этих систем "требуют" все страны Персидского залива. У многих других стран тоже есть потребности в новых системах оружия, поэтому поставки оружия на Украину сильно сократятся, предполагает Чепа.
Депутат считает, что энергетический кризис уже повлиял на многие страны, в первую очередь на европейские. И этот кризис будет усугубляться, если финансирование Украины продолжится.
"Мы помним, как проходили переговоры в Венесуэле, что происходило на переговорах на иранском треке. Поэтому доверие мировой общественности к решению вопросов на основе международных законов и правил падает. Все это определенным образом влияет на дальнейших ход переговоров. Но это не означает, что переговорный процесс остановлен. Мы крайне заинтересованы в решении конфликта мирным путем", - заключил Чепа.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.