Депутат ГД оценил влияние ситуации на Ближнем Востоке на Украину

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международной политике Алексей Чепа оценил влияние ситуации на Ближнем Востоке на конфликт с Украиной.

Депутат считает, что энергетический кризис уже повлиял на многие страны, в первую очередь на европейские. И этот кризис будет усугубляться, если финансирование Украины продолжится.