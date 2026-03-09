Рейтинг@Mail.ru
15:53 09.03.2026
https://ria.ru/20260309/ukraina-2079527442.html
Депутат ГД оценил влияние ситуации на Ближнем Востоке на Украину
Депутат ГД оценил влияние ситуации на Ближнем Востоке на Украину
Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международной политике Алексей Чепа оценил влияние ситуации на Ближнем Востоке на конфликт с Украиной. РИА Новости, 09.03.2026
в мире
украина
сша
ближний восток
алексей чепа
госдума рф
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, украина, сша, ближний восток, алексей чепа, госдума рф, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Украина, США, Ближний Восток, Алексей Чепа, Госдума РФ, Военная операция США и Израиля против Ирана
© РИА НовостиКупол Верховной рады Украины
Купол Верховной рады Украины. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международной политике Алексей Чепа оценил влияние ситуации на Ближнем Востоке на конфликт с Украиной.
"Мы понимаем, что внимание и мировой интерес к украинскому конфликту явно остыли. Это очень негативно влияет на (Владимира - ред.) Зеленского и на его работу в отношении возможности получения денег. Сегодня попытки каким-то образом, используя этот конфликт, привлекать внимание к украинским вооруженным силам ему не удаются", - сказал Чепа интернет-изданию "Лента.ру".
Депутат добавил, что оружия, которого Украина добивается (в частности, систем противоракетной и противовоздушной обороны), сейчас будет не хватать самим США. Он отметил, что этих систем "требуют" все страны Персидского залива. У многих других стран тоже есть потребности в новых системах оружия, поэтому поставки оружия на Украину сильно сократятся, предполагает Чепа.
Депутат считает, что энергетический кризис уже повлиял на многие страны, в первую очередь на европейские. И этот кризис будет усугубляться, если финансирование Украины продолжится.
"Мы помним, как проходили переговоры в Венесуэле, что происходило на переговорах на иранском треке. Поэтому доверие мировой общественности к решению вопросов на основе международных законов и правил падает. Все это определенным образом влияет на дальнейших ход переговоров. Но это не означает, что переговорный процесс остановлен. Мы крайне заинтересованы в решении конфликта мирным путем", - заключил Чепа.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Песков рассказал о влиянии кризиса вокруг Ирана на переговоры по Украине
3 марта, 12:53
 
