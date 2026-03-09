https://ria.ru/20260309/ugroza-2079450708.html
В Новороссийске объявили угрозу атаки БПЛА
В Новороссийске объявили угрозу атаки БПЛА
Режим угрозы атаки БПЛА объявлен в Новороссийске, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. РИА Новости, 09.03.2026
безопасность, новороссийск, краснодарский край
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Новороссийск, Краснодарский край
