Турция не располагает информацией о переговорах по Украине 11 марта
Турция не располагает данными о переговорах по Украине в Стамбуле 11 марта, заявили РИА Новости в администрации турецкого лидера. РИА Новости, 09.03.2026
Турция не располагает информацией о переговорах по Украине 11 марта
