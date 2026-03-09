Рейтинг@Mail.ru
Турция не располагает информацией о переговорах по Украине 11 марта
19:58 09.03.2026 (обновлено: 20:02 09.03.2026)
Турция не располагает информацией о переговорах по Украине 11 марта
Турция не располагает данными о переговорах по Украине в Стамбуле 11 марта, заявили РИА Новости в администрации турецкого лидера. РИА Новости, 09.03.2026
в мире
турция, украина, мирный план сша по украине, стамбул, в мире
Турция, Украина, Мирный план США по Украине, Стамбул, В мире
Турция не располагает информацией о переговорах по Украине 11 марта

РИА Новости: Турция не располагает информацией о переговорах по Украине 11 марта

АНКАРА, 9 мар — РИА Новости. Турция не располагает данными о переговорах по Украине в Стамбуле 11 марта, заявили РИА Новости в администрации турецкого лидера.
Ранее украинское радио NV со ссылкой на источник сообщило, что следующий раунд трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине может пройти 11 марта в Стамбуле.
"Не располагаем такой информацией. В случае появления такой конкретики поделимся со СМИ", — заявили в администрации президента Турции.
Как ранее сообщал РИА Новости турецкий дипломатический источник, Турция продолжает контакты с Москвой и Киевом в рамках посредничества по урегулированию конфликта на Украине, окно возможностей для переговорного процесса сохраняется.
Россия и Украина провели ранее три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
На Украине усиливается критика в адрес Зеленского
ТурцияУкраинаМирный план США по УкраинеСтамбулВ мире
 
 
