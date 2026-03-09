Рейтинг@Mail.ru
Турция разместила F-16 и системы ПВО на Северном Кипре
10:20 09.03.2026
Турция разместила F-16 и системы ПВО на Северном Кипре
в мире
ближний восток
великобритания
сша
f-16
военная операция сша и израиля против ирана
ближний восток
великобритания
сша
в мире, ближний восток, великобритания, сша, f-16, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ближний Восток, Великобритания, США, F-16, Военная операция США и Израиля против Ирана
СТАМБУЛ, 9 мар - РИА Новости. Турция разместила шесть истребителей F-16 и системы ПВО в Турецкой Республике Северного Кипра (ТРСК) на фоне эскалации на Ближнем Востоке, при необходимости страна готова принять дополнительные меры для усиления безопасности ТРСК, сообщило в понедельник турецкое минобороны.
"Шесть истребителей F-16 и системы ПВО дислоцированы с понедельника в ТРСК в рамках плана по усилению безопасности ТРСК в свете последних событий в регионе. Дополнительные меры будут приняты при необходимости", - говорится в полученном РИА Новости заявлении министерства.
В свою очередь, власти Кипра проведут "серьезную оценку" уровня сотрудничества с Великобританией после ударов БПЛА по британской базе на острове. Министерство обороны Великобритании подтвердило предполагаемый удар БПЛА по базе "Акротири". Позднее 2 марта были перехвачены два дрона, направлявшиеся к базе.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
