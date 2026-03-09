Рейтинг@Mail.ru
Турция всегда готова принять переговоры по Украине, заявили власти - РИА Новости, 09.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:23 09.03.2026
https://ria.ru/20260309/turtsija-2079485312.html
Турция всегда готова принять переговоры по Украине, заявили власти
Турция всегда готова принять переговоры по Украине, заявили власти - РИА Новости, 09.03.2026
Турция всегда готова принять переговоры по Украине, заявили власти
Турция готова принять переговоры по Украине, если стороны конфликта проявят соответствующий интерес, сообщили РИА Новости в администрации турецкого президента. РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T10:23:00+03:00
2026-03-09T10:23:00+03:00
в мире
украина
турция
россия
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017032559_0:0:2918:1641_1920x0_80_0_0_f9edad6087f723c6cd9c6363d13483cc.jpg
https://ria.ru/20260309/zelenskiy-2079473487.html
украина
турция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017032559_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_b790a57880dd3f0220cd84973350e5e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, турция, россия, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Турция, Россия, Мирный план США по Украине
Турция всегда готова принять переговоры по Украине, заявили власти

РИА Новости: Турция готова принять переговоры по Украине при интересе сторон

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСтамбул, Турция
Стамбул, Турция - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Стамбул, Турция. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 9 мар - РИА Новости. Турция готова принять переговоры по Украине, если стороны конфликта проявят соответствующий интерес, сообщили РИА Новости в администрации турецкого президента.
«
"Турция всегда готова принять переговоры по Украине, если стороны процесса выразят заинтересованность в их проведении", - сказал собеседник агентства.
Как ранее сообщал РИА Новости турецкий дипломатический источник, Турция продолжает контакты с Москвой и Киевом в рамках посредничества по урегулированию конфликта на Украине, окно возможностей для переговорного процесса сохраняется.
Россия и Украина провели ранее три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Заявление Зеленского об Иране вызвало изумление на Западе
Вчера, 08:50
 
В миреУкраинаТурцияРоссияМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала