Турция всегда готова принять переговоры по Украине, заявили власти
Турция готова принять переговоры по Украине, если стороны конфликта проявят соответствующий интерес, сообщили РИА Новости в администрации турецкого президента. РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T10:23:00+03:00
в мире
украина
турция
россия
мирный план сша по украине
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
в мире, украина, турция, россия, мирный план сша по украине
Турция всегда готова принять переговоры по Украине, заявили власти
РИА Новости: Турция готова принять переговоры по Украине при интересе сторон